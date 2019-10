Homem ameaça fazendeiros que o impediram de sexo com animais

Richard Decker, de 31 anos, pediu a vários fazendeiros no Condado de Sussex (NJ) para manter relações sexuais com os animais deles

Um morador em New Jersey foi preso depois de ter pedido a fazendeiros locais permissão para fazer sexo com os animais deles, ameaça-los, causado danos nos veículos deles, quando a proposta foi recusada, informaram as autoridades do Condado de Sussex. Em 2018, o réu Richard Becker, de 31 anos, começou a enviar mensagens aos fazendeiros da região e criadores de cavalos pedindo-lhes para fazer sexo com as vacas e cavalos deles, postou o jornal New Jersey Herald.

Depois de ter sido rejeitado pelos fazendeiros, Decker teria enviado ameaças, colocado objetos de metal afiados nas entradas das garagens para danificar os pneus dos veículos. Num incidente, ele ameaçou agredir a esposa de um fazendeiro com um pedaço de madeira quando teve a permissão negada.

Vários outros proprietários de animais na região denunciaram que os pneus de seus veículos foram danificados pelos objetos de metal. Decker foi preso em Vernon Township (NJ), na quinta-feira (3), após a polícia ter vasculhado a residência dele.

Os detetives encontraram no interior do imóvel uma pistola calibre 0.22 mm feita à mão, flechas com explosivos acoplados e peças de metal afiadas como aquelas encontradas nas entradas das garagens. Richard foi preso sem direito à fiança enquanto aguarda a audiência preliminar agendada para 4 de novembro.

Aparentemente, Decker sofre de zoofilia, ou seja, possui atração sexual por animais. Mostra o desejo de uma pessoa em experimentar um ser diferente de sua espécie. No entanto, ela é uma vulneração dos direitos dos animais e falta de respeito para com eles. O conceito veio substituir o termo “bestialidade”; utilizado em outros tempos desde sua origem.

As pessoas que sentem atração física por animais são rotuladas como zoófilas. Trata-se de uma relação que parte de uma condição de desigualdade, uma vez que o ser humano é consciente e responsável por seus atos, entretanto, o animal não tem qualidades humanas como a vontade e a inteligência. É importante enfatizar que a zoofilia é uma forma de parafilia (perversão sexual). Ela pode causar sérios riscos à saúde. Trata-se de uma prática vai contra o convencionalismo social e do senso comum. Portanto, a zoofilia aborda uma profunda reflexão filosófica e psicológica, como também ética em relação aquilo que é certo e ao que é errado.