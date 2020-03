Homem é acusado de abusar de menor em NJ

Winston Santos começou a ser investigado em 28 de fevereiro, após as autoridades receberem a denúncia de abuso sexual

Um homem no condado de Bergen enfrenta várias acusações depois que ele foi acusado de abusar sexualmente uma vítima menor de 16 anos, informaram as autoridades. O réu Winston Santos, de 37 anos, residente em Paramus (NJ), foi preso na segunda-feira (2) e acusado de 4 acusações de abuso sexual com agravantes, 1 por colocar em risco o bem-estar de um menor e outra por contato sexual criminoso com agravantes, detalhou o promotor do condado de Bergen, Mark Musella.

A investigação começou em 28 de fevereiro, quando investigadores da Divisão de Proteção e Permanência Infantil do estado contataram o escritório do promotor com informações de que Santos abusou da vítima em Paramus, disse Musella.

Santos foi detido na Penitenciária do condado de Bergen, enquanto aguarda a audiência preliminar ainda pendente no tribunal, acrescentou o promotor.