Homem é esfaqueado e preso no hospital 

Elias Guarcas foi levado ao Holy Name Medical Center, em Teaneck, com ferimentos leves

Na madrugada de sábado (5), Elias Guarcas, de 31 anos, morador em Jersey City, foi esfaqueado, mas foi preso no hospital depois de ser atendido pela equipe médica de plantão. Ele foi esfaqueado às 3 horas da madrugada em Cliffside Park, informou o porta-voz do município, Bill Maer.

Ele acrescentou que a pessoa que golpeou Elias agiu em legítima defesa. O comunicado do município não divulgou mais detalhes sobre o incidente ou se mais pessoas foram indiciadas.

Elias foi levado ao Holy Name Medical Center em Teaneck com ferimentos leves, disse Bill no comunicado. Posteriormente, ele foi transferido para a custódia da polícia e preso em decorrência das acusações de roubo e porte ilegal de arma. Ele foi liberado e aguarda a audiência preliminar no tribunal.