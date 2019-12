Homem pega 30 anos de prisão por infectar 3 mulheres com HIV

Rudolph Jericho Smith, de 37 anos, é soropositivo e transmitiu conscientemente o vírus para as vítimas em Maryland

Um homem de 37 anos em Maryland, que infectou conscientemente 3 mulheres com o vírus HIV, foi condenado, disseram autoridades locais. Em um comunicado à imprensa na sexta-feira (20), o Ministério Público do Condado de Frederick disse que Rudolph Jericho Smith, morador em Federick (MD), foi condenado a 30 anos, “suspendendo todos os 9 anos em que passou preso na Divisão de Correções por agressão e transferir conscientemente o HIV para três mulheres. Depois que for libertado, ele passará mais 5 anos em liberdade condicional, durante esse período, ele deverá informar às autoridades os nomes de quaisquer parceiros sexuais que ele possa ter, informou o jornal Frederick News-Post.

Antes de sua sentença, que foi proferida pela juíza Julia A. Martz-Fisher, do Tribunal do Condado de Frederick, o réu assumiu a culpa com relação às três acusações de agressão em 2º grau e 3 tentativas de contaminar com HIV em setembro. Segundo o procurador estadual do Condado de Frederick County, “no acordo o réu não admite formalmente a culpa, mas reconhece que o Estado tem evidências suficientes para condená-lo”.

A investigação focalizando em Smith começou em 2017, quando mulheres que não se conheciam disseram às autoridades que acreditavam que ele as havia infectado com HIV. Os investigadores passaram “um tempo considerável” durante a investigação tentando descobrir se Smith era HIV positivo e se ele estava ciente de seu status HIV positivo, disseram as autoridades. Eventualmente, os investigadores obtiveram um mandado para coletar uma amostra de sangue de Smith, revelando seu status de HIV positivo, de acordo com o jornal.

“Posteriormente, foi estabelecido que Rudolph Smith sabia que era HIV positivo, mas continuava a manter relações sexuais desprotegidas com mulheres sem informá-las sobre seu status”, afirma o comunicado à imprensa.

“Embora o HIV não seja o que era há 15 anos com tratamentos efetivos que agora existem, essas vítimas serão impactadas pelas ações desse acusado pelo resto de suas vidas”, disse o promotor público estadual, Charlie Smith, em comunicado.