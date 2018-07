Homem promete abrigo a imigrantes e molesta menina

José Alcides Benites é acusado de atos indecentes com uma criança com menos de 16 anos

Um homem em Oklahoma supostamente molestou sexualmente a filha de 5 anos de um imigrante indocumentado que ele havia prometido um lugar seguro para morar, informou a polícia. José Alcides Benites, de 59 anos, morador em Oklahoma City, foi preso no sábado (30) depois que a mãe da menina disse à polícia que ela e seus dois filhos, de 5 e 7 anos, estavam hospedados na residência dele há cerca de 4 meses. Eles imigraram de Honduras, segundo o website NewsOK.com. A mãe das crianças conheceu Benites depois de ler um anúncio postado on-line oferecendo aos imigrantes e seus filhos um lugar para ficar.

A mulher entrou no quarto de Benites, também no sábado (30), para perguntar sobre uma papelada e o viu molestando a filha dela através de uma porta aberta. Ela, então, recuou e bateu antes de entrar no quarto, o que levou Benites a agir como se nada tivesse acontecido, de acordo com o relatório da polícia.

Em vez de chamar a polícia, a mulher relatou o que viu aos pastores de uma igreja próxima. Os pastores, então, contataram as autoridades.

A mulher disse que decidiu não chamar os policiais devido à “incerteza” de seu status migratório, fazendo-a “temer que o contato com as autoridades colocaria ela e seus dois filhos em apuros”, segundo o relatório policial.

Benites, acusado de atos indecentes com uma criança com menos de 16 anos, foi libertado da prisão do condado de Oklahoma no domingo (1), depois de pagar a fiança de US$ 15 mil, segundo o NewsOK.com.

Um porta-voz do Departamento de Imigração (ICE) disse que a agência não estava envolvida no caso.