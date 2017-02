Hopewell vota a favor e se torna “cidade santuário”

A votação empatou em 3 contra 3, com o voto do Prefeito Paul Anzano decidindo a favor

Um pequeno município no Condado de Mercer declarou-se “cidade santuário” ao prometer proteger os moradores estrangeiros independente do status migratório. Na quinta-feira (2), o Conselho Municipal de Hopewell Borough votou a favor da diretriz, uma semana depois que o Presidente Donald Trump assinou um decreto de lei que ameaça o corte nas verbas federais de cidades que se recusarem a colaborar com as autoridades migratórias.

Hopewell tem menos de 1 milha quadrada e sua população é de quase 2 mil residentes. A votação empatou em 3 contra 3, com o voto do Prefeito Paul Anzano decidindo a favor. Embora não haja definição clara do que seja o termo “cidade santuário”, ele geralmente se refere aos locais que oferecem proteção aos imigrantes indocumentados.

A diretriz determina que o município não utilizará o dinheiro dos contribuintes para ajudar as autoridades migratórias nas deportações e impede que os funcionários públicos e a polícia investigue o status migratórios dos moradores.

“Aqui, em Hopewell Borough, não estamos mudando nada”, postou Anzano no website da cidade. “Nós estamos simplesmente dizendo que todos que trabalham, moram, dirigem através ou visitam amigos aqui são bem vindos, documentados ou não”.

“Casos indivíduos indocumentados cometam crimes definidos pelas autoridades de segurança como ameaça ao público em geral, então, agiremos da mesma forma que o período pré-santuário e eles serão denunciados de forma apropriada ao Departamento de Imigração (ICE)”, acrescentou.

A cidade também encoraja o comércio, grupos, organizações e entidades religiosas a “compartilhar o espírito de inclusão” ao oferecer aos imigrantes e refugiados ajuda ou abrigo.