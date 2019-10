Horário de verão termina em 3 de novembro

O ponteiro do relógio deverá ser atrasado 1 hora. O nascer e pôr do sol serão uma hora mais cedo nesse dia

Este ano, o horário de verão termina às 2:00 da madrugada no domingo, 3 de novembro. Neste dia, os ponteiros do relógio devem ser atrasados 1 hora. Quando termina o horário de verão, os relógios devem voltar para 1:00 pm e o sol nascerá 1 hora antes naquela manhã. O lado negativo é que escurecerá 1 hora mais cedo. Em 3 de novembro, o pôr do sol será às 5:50 pm, em Newark, e às 4:49 pm no dia seguinte.

Os moradores na região sul de New Jersey terão um dia pouco mais longo, pois o pôr do sol em Atlantic City será às 4:53 pm. No geral, os residentes na área têm entre 5 a 9 minutos a mais da luz do dia em comparação com a região norte do Estado Jardim.

O horário de verão tem o objetivo de aproveitar melhor o uso da claridade do dia transferindo 1 hora da parte da manhã para a noite. O arquiteto inglês William Willet propôs inicialmente a ideia em 1907, quando publicou o artigo “Desperdício da Claridade do Dia”. Acredita-se que a ideia dele surgiu de uma epifania que ele teve que “o sol brilha sobre a terra por muitas horas durante todos os dias enquanto nós dormimos e rapidamente se aproxima do horizonte, já ultrapassando o limite do Ocidente, quando chegamos à casa depois de um dia de trabalho”. Ele sugeriu a ideia ao Parlamento em 1908, mas ela foi rejeitada.

Após ouvir a ideia proposta na Inglaterra, a Alemanha se tornou o 1º país a adotar o horário de verão em 1916, durante a 1ª Guerra Mundial, na esperança de poupar combustível enquanto combatia os exércitos estrangeiros. Quase 2 anos depois, após entrar na 1ª Guerra Mundial, os EUA puseram em prática o horário de verão também como forma de poupar combustível. Posteriormente, outros países europeus aderiram a ideia.

O horário de verão começará novamente em março de 2020, e terminará em novembro do mesmo ano.