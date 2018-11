ICE acusa chefe de cozinha de filiação com gangue de rua

José Sanchez foi detido quando comprava um sanduíche em Washington-DC

José Sanchez, de 29 anos, é um chefe de cozinha popular em Washington-DC, entretanto, o Departamento de Imigração (ICE) alega que as tatuagens dele indicam que ele é membro de uma gangue de rua. Numa tarde em julho, o salvadorenho saiu para comprar um sanduíche, mas não retornou para casa, deixando a namorada, Susan, preocupada.

Agora, Susan, que está grávida, vai sozinha às consultas médicas, trabalha horas extras para pagar as contas, ajuda José a lutar contra a deportação e paga as ligações telefônicas feitas da penitenciária na Virgínia. Ele tem uma audiência perante um juiz de imigração agendada para 7 de dezembro. Os médicos descobriram um problema no coração dela e a depressão e ansiedade voltaram a afetá-la.

“Eu entenderia se ele tivesse cometido algum tipo de crime e, então, eles (imigração) o tivessem levado por não ter os papéis; mas não foi assim”, disse ela. “Aparentemente, é realmente injusto ser detido simplesmente por não ter os papéis”.

Ao invés disso, o ICE usou as tatuagens de José, comum entre os trabalhadores na indústria alimentícia em DC, para acusa-lo de envolvimento com gangues. Ele não tem conexão com nenhuma quadrilha, mas as tatuagens estão sendo usadas como evidência , segundo Julie Mao, advogada do National Immigration Project do National Lawyer’s Guild, que tenta ajudar Sanchez a encontrar representação antes da audiência.

Susan e José planejavam morar juntos antes da prisão dele e decidiram se casar depois que ela descobriu estar grávida. Na ocasião, ele estava detido a 7 horas de distância em Norfolk (VA). Agora, ele está mais próximo, em Farmville, mas ainda distante do transporte público, a não ser que alguém dê uma carona a ela. A papelada que eles precisam para formalizar a união retornou sem o reconhecimento de firma necessário; deixando José e Susan sem o argumento crucial enquanto aguardam o dia da audiência.

“O José disse-me que eles falaram que não fariam isso; mas comigo é diferente”, disse Susan “Eles (autoridades) estão assim: ‘Oh não nós recusaríamos; o reconhecedor de firmas não deveria estar lá’. Todos te contam algo diferente”.

Caso os dois fossem casados, detalhou Mao, a duração do relacionamento deles e a gravidez de Susan provaria a legitimidade da relação, permitindo que José tentasse cancelar a ordem de deportação em nome dele. Embora o ICE tenha aprovado o pedido deles, em outubro, de casarem-se no interior da penitenciária em Farmville, sem os detalhes legais e burocráticos, o tribunal tende a ignorar o relacionamento do casal para decidir o destino de Sanchez.

“É assustador. Ele está lá, nós não sabemos o que irá acontecer e eu estou aqui”, disse Susan.

José vive em DC há mais de uma década, detalhou ela. Ele cometeu dois delitos quando era mais jovem, ou seja, estar embriagado em público e se envolver com outros imigrantes que a polícia acreditar terem conexão com gangues de rua. Entretanto, ele não se envolveu mais em problemas desde então e se afastou das antigas amizades. Ele trabalhou como chefe em restaurantes da cidade há muitos anos, mais recentemente num estabelecimento popular na região noroeste da cidade.

“Eu não quero dizer para você esquecer a possibilidade de algo assim acontecer, mas você pensa OK, eu não estou fazendo nada, eu estou simplesmente indo de casa para o trabalho, eu devo estar bem”, disse Susan. “Você não pensa em estar num lugar pegando comida, ser abordado e perguntado sobre papéis”.

O departamento de imprensa do ICE disse que avaliaria o caso para saber se os funcionários estão propositalmente atrasando a papelada do casal.