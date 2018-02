ICE aumenta para US$ 16 mil recompensa por “coiote”

Os agentes de imigração procuram há cerca de 1 ano por Derrick Bell, em Detroit

Na segunda-feira (8), agentes especiais do Departamento de Imigração (ICE) e do Departamento de Investigações e Segurança Nacional (HSI) anunciaram que a recompensa para qualquer informação que leve ao paradeiro de um traficante de seres humanos (coiote) havia sido aumentada para US$ 16 mil. Um outdoor anunciando a recompensa foi instalado na rodovia interestadual 94, em Detroit, e na Lonyo St., como parte da campanha de divulgação do caso.

O foragido Darrick Bell, de 49 anos, também conhecido pelas alcunhas de “Tone” ou “Ghost”, cidadão americano, está sendo procurado pelas autoridades há cerca de 1 ano, após os agentes desbaratarem uma quadrilha que traficava drogas e pessoas em Detroit, em janeiro de 2017.

Bell e outros 9 réus enfrentam 19 acusações envolvendo tráfico de pessoas, trabalho forçado, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, extorsão, conspiração, entre outras. Ele conseguiu fugir de um motel pouco antes que 200 agentes chegassem ao Victory Inn, em Detroit, em 12 de janeiro de 2017; uma das maiores batidas na história da cidade. A operação sofisticada no motel teve o apoio de vigilantes e agentes armados.

As acusações detalham que Bell e seus comparsas formaram uma rede massiva de tráfico de pessoas e drogas utilizando os vários quartos do motel fechado. As mulheres eram supostamente ameaçadas , coagidas e isoladas para trabalharem como prostitutas para o foragido e seus comparsas, enquanto vários tipos de drogas eram vendidas em outras partes do prédio.

Derrick é considerado armado e perigoso e qualquer informação que leve ao seu paradeiro poderá ser enviada através da hotline: 1-866-DHS-2-ICE.