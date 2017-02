ICE busca imigrante acusado de estuprar menina em NJ

Constante Alvino Ore-Riveros é acusado de abusar sexualmente de uma menina de 14 anos e engravidá-la

As autoridades federais pediram a ajuda da população na localização de um indivíduo que abusou sexualmente de uma menina de 14 anos e a engravidou há 3 anos. O setor de investigações (HSI) do Departamento de Imigração (ICE) pediu ajuda “urgentemente” para encontrar Constante Alvino Ore-Riveros, de 64 anos, natural do Peru e residente legal permanente nos EUA.

A menina deu à luz em novembro de 2014 e, então, revelou que Riveros abusou sexualmente dela e a engravidou. Depois que as autoridades entraram no caso, ele fugiu e nunca mais foi localizado. Ele tem conhecidos na Virgínia, Arizona, Califórnia e Washington.

Constante foi visto a última vez em um trem da companhia Amtrak de Atlanta com destino à Nova Orleans. As autoridades especulam a possibilidade de ele ter fugido dos EUA.

Qualquer informação anônima que leve ao paradeiro de Constante Alvino Ore-Riversos pode ser enviada através da hotline: 1(866) 347-2423.