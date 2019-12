ICE comprou registros da carteira de motorista para rastrear indocumentados

Quando os agentes desejam localizar alguém, geralmente recorrem aos registros das carteiras de motorista, pois os consideram mais completos e atualizados

No total, a divisão de Operações de Execuções e Remoções (ERO), subordinado ao Departamento de Imigração (ICE), pagou ao Escritório Executivo do Estado da Carolina do Norte apenas US$ 26,50 pelo contrato de 12 meses, iniciado em 30 de junho de 2017. Embora inicialmente estivesse previsto que custasse apenas US$ 100, o ICE recebeu um reembolso de US$ 73,50 quando o contrato foi finalmente fechado no final de novembro. Para comparação, custa entre US$ 5 e US$ 7 para um indivíduo obter uma cópia do registro de motorista na Carolina do Norte. Não se sabe se o acordo resultou em prisões ou deportações.

“O ICE tem vasculhado registros estaduais de motoristas há vários anos”, disse César Cuauhtémoc García Hernández, advogado de imigração e professor da Universidade de Denver. “Ao contrário de muitos outros bancos de dados do governo, os registros da carteira de motorista incluem fotografias de alta qualidade combinadas com os endereços residenciais. [Alguns] estados permitem que migrantes não autorizados obtenham carteiras de motorista, tornando esses registros especialmente minas de ouro para o ICE e problemas para os migrantes”.

Mais de uma dúzia de estados dos EUA e o Distrito de Columbia permitem que imigrantes sem documentos obtenham carteiras de motorista. A Carolina do Norte não é um deles, no entanto, o ICE descobriu como usar isso a seu favor.

“A cooperação com o Departamento de Veículos Automotores (DMV) para rastrear todos os pedidos de renovação de carteira negados (devido à falta de comprovante de residência) indica a possibilidade de origem estrangeira que poderia ser investigada para identificar pessoas com antecedentes criminais”, diz um memorando interno emitido pelo ICE e obtido pela ONG Centro Nacional de Direito de Imigração (NILC) sobre as operações do órgão na Carolina do Norte.

No total, os vários bancos de dados de todos os DMVs dos EUA contêm registros de mais indivíduos do que em qualquer órgão de segurança. Quando os agentes do ICE desejam localizar alguém, geralmente recorrem aos registros das carteiras de motorista, pois os consideram mais completos e atualizados do que o banco de dados de endereços do Departamento de Segurança Nacional (DHS), de acordo com o Government Accountability Office. O ICE/ERO está em contato regular com os DMVs, formal e informalmente, de acordo com o NILC; obtendo informações emitidas por pessoas nos pedidos de carteira de motorista e no histórico de motorista.

Entretanto, essa tática pode estar fazendo mais mal do que bem, em certos casos. Em junho, mais de 20 agentes do setor de investigações do DHS escreveram para a então secretária Kirstjen Nielsen. Eles alegaram que o foco implacável do governo Trump em perseguir imigrantes indocumentados sem antecedentes criminais graves estava dificultando a busca por terroristas, pedófilos e quadrilhas internacionais.

Na realidade, o ICE prendeu quase 3 vezes mais pessoas sem antecedentes criminais durante os primeiros 14 meses no cargo do Presidente Donald Trump do que nos 14 meses anteriores, segundo o canal NBC News. Isso ocorreu devido a uma ordem executiva que Trump assinou dias depois de tomar posse, que ordenou que imigrantes indocumentados fossem detidos independentemente de terem cometido um crime. Entrar no país ilegalmente é uma violação administrativa e não criminal. Em contraste, o ICE dedicou seus recursos durante os anos da administração Obama a deportar estrangeiros com antecedentes criminais graves.

Além da simples análise de dados, o ICE implantou um software de reconhecimento facial para digitalizar milhões de fotos de carteira de motorista em Utah, Washington e Vermont.