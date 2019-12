ICE confisca computador e documentos de empresa de tecnologia em NJ

Os agentes federais do HSI foram vistos carregando várias caixas de documentos e pelo menos um computador, em Edison (NJ)

Na tarde de quarta-feira (4), agentes federais do Departamento de Fiscalização Aduaneira & Imigração (ICE) realizaram uma batida no escritório de uma empresa internacional de consultoria em tecnologia global em Edison (NJ). Aproximadamente, 12 agentes entraram num prédio de escritórios localizado no Edison Square Office Park, um complexo empresarial usado por várias companhias. Os agentes foram vistos saindo do escritório da Larsen & Toubro Infotech, uma empresa de consultoria com filiais ao redor do mundo.

Os agentes usavam jaquetas com as iniciais ICE e HSI, que significa Setor de Investigações de Segurança Nacional, subordinado ao ICE. O órgão investiga uma variedade de casos, incluindo crimes financeiros, crimes cibernéticos e contrabando de seres humanos.

O escritório da ICE em Newark (NJ) informou que não poderia comentar sobre as investigações em andamento. O Departamento de Segurança Interna (DHS) também evitou comentar o caso.

Os agentes foram vistos carregando várias caixas de documentos e pelo menos um computador. Quatro caminhonetes não marcadas também estavam do lado de fora do prédio. Além disso, 2 agentes trajando jaquetas do Ministério Público do Condado de Middlesex também estavam no complexo. Uma porta-voz do Ministério Público evitou comentar o assunto.

Um funcionário que trabalha para uma empresa coligada da Larsen & Toubro Infotech Limited relatou que ninguém foi preso e apenas o equipamento foi levado.

“Houve uma investigação interna sobre a qual não posso falar muito”, disse Adam Deutsch, que trabalha para a empresa L&T Technology Services. “Eles (agentes) foram embora agora e é isso.”

Os escritórios da L&T Technology Services ficam localizados do outro lado do corredor da Infotech Limited. Um porta-voz da empresa também evitou comentar o caso.

A Larsen & Toubro Infotech possui vários escritórios nos EUA e opera em 30 países diferentes.