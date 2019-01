ICE deixa imigrantes nas ruas devido à superlotação em centros de detenção

Em El Paso, o ICE informou que poderá libertar 500 pessoas por dia para aliviar a situação de superlotação nos centros de detenção federais

Diante da superlotação nos abrigos para imigrantes, o Departamento de Imigração & Alfândega (ICE) está liberando imigrantes indocumentados em cidades fronteiriças, às vezes de ônibus. Em El Paso, uma cidade da fronteira do Texas que já recebe dezenas de migrantes por dia, o ICE informou que poderá libertar 500 pessoas por dia para aliviar a situação de superlotação nos centros de detenção federais.

“Estou preocupado. Nós temos até 2.300 (pessoas) por semana. Se conseguirmos até 500 por dia, vai ser muito oneroso”, disse a Prefeitao Dee Margo.

Organizações sem fins lucrativos no Texas, como a Casa da Anunciação, estão lutando para encontrar moradia para os imigrantes. A casa assumiu a liderança em conectar os migrantes a uma rede de 20 abrigos que administra, que incluem quadras de ginásticas de escolas e locais de culto.

“Nos últimos dois, três meses, o volume de famílias liberadas pelos indivíduos aumentou”, disse Ruben Garcia, diretor da Casa da Anunciação.

Depois que os migrantes são presos pelo ICE recebem uma data para compatrecerem à audiência nos tribunais pelas autoridades de imigração, eles são liberados. Muitos dos imigrantes não ficam nas cidades fronteiriças e, em vez disso, costumam sair de ônibus ou avião para encontrar amigos, familiares ou patrocinadores em diferentes partes do país. Ainda assim, o crescente número de imigrantes que são deixados nas cidades fronteiriças está sobrecarregando recursos.

Na semana passada, o ICE “despejou” centenas de migrantes nas ruas de El Paso (TX), recebendo críticas de ativistas de imigração e abrigos. Garcia disse que o ICE geralmente os avisa com antecedência antes de liberar os migrantes; mas não o fez neste caso.

“Acho que é importante afirmar que é inaceitável libertar famílias com crianças, algumas delas crianças muito pequenas nas ruas. Isso, devemos dizer, não é negociável. Isso simplesmente não é aceitável”, comentou Garcia.

O ICE defendeu a prática, alegando que o aumento das travessias na fronteira está dando à agência poucas outras opções. “Devido ao crescente afluxo de unidades familiares que cruzam a fronteira, as ONGs expressaram que estão acima da capacidade e não podem acomodar todas as liberações”, disse a agência em um comunicado.

A agência acrescentou que, devido a um acordo judicial de décadas chamado “Acordo de Flores”, só pode deter as famílias por um período limitado de tempo antes de eventualmente ser forçada a libertá-las. O despejo de imigrantes não está acontecendo apenas no Texas. No Arizona, na última quinta-feira (3), 80 migrantes foram deixados em uma rodoviária da companhia de ônibus Greyhound, em Phoenix.

O professor de Ciência Política da Universidade do Texas em El Paso, Todd Curry, disse acreditar que a morte de duas crianças sob a custódia do ICE no mês passado está contribuindo para o aumento de liberações. “Eles [ICE] não querem que isso aconteça novamente, mas não têm infraestrutura para lidar com isso. Então, eles estão se livrando disso ”, disse Curry.

ICE negou que seja o caso. O número de liberações tende a oscilar, mas as autoridades em El Paso disseram que não vivenciaram os números altos vistos atualmente. A porta-voz do Departamento de Segurança Interna (DHS), Katie Waldman, disse em um comunicado: “Desde 2015, temos visto um aumento de 169% das famílias que cruzam a fronteira. Houve um aumento de 110% em homens viajando com crianças nos últimos dois anos”. Autoridades em El Paso disseram que, embora tenham lidado com o fluxo de migrantes até agora, não sabem quanto tempo mais poderiam continuar levando em tantas pessoas.

“Eu não sei”, disse Margo, “como vamos suportar isso de forma contínua”.