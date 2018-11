ICE deporta 2 imigrantes procurados por homicídio

Os foragidos José Rosa Muñoz e Glenda Lissette Campos Rivera entraram clandestinamente nos EUA

Dois imigrantes salvadorenhos, procurados em seu país de origem por homicídios com agravantes, entre outras acusações foram deportados por agentes do Departamento de Imigração (ICE) e o Departamento de Operações de Remoções e Cumprimento das Leis (ERO). Em 25 de outubro, os foragidos Glenda Lissette Campos Rivera, de 24 anos, e José Rosa Muñoz, de 28 anos, foram embarcados num voo para El Salvador numa aeronave da Air Operations Unit (IAO). Após desembarcarem, eles foram entregues aos agentes da Polícia Civil Nacional de El Salvador (PNC). Os crimes os quais os fugitivos são acusados não estão relacionados.

Em 19 de junho de 2016, aproximadamente às 3:00 pm, José, em companhia de outros 3 membros de gangue de rua, andavam de motocicleta quando se encontraram com outro indivíduo numa viela. Durante esse encontro, ocorreu uma discussão na qual vários tiros foram disparados, resultando na morte de um dos homens. As autoridades locais descobriram que Rivera era a dona da motocicleta, portanto, concluindo que ela estava envolvida no homicídio. Em 18 de setembro de 2018, ela entrou clandestinamente nos EUA pela região de Hebbronville (TX) e foi detida por patrulheiros. Em 24 de setembro, Glenda foi considerada culpada de entrar clandestinamente nos EUA e transferida para o Centro de Detenções do Condado de Webb (WCDC) em Laredo (TX), onde permaneceu até ser deportada. Agentes do ICE já a haviam deportado em 2014.

Conforme as autoridades salvadorenhas, existem 5 mandados de prisão ativos em nome de José que incluem homicídio com agravantes e assalto com agravantes.

“Rivera e Muñoz vieram aos Estados Unidos quando eram acusados de homicídio com agravantes”, disse Daniel Bible, diretor regional do ERO em San Antônio (TX). “A cooperação entre os EUA e os nossos parceiros salvadorenhos resultou na remoção de ambos os indivíduos que representam ameaça à segurança pública”.

José foi descoberto em 18 de setembro de 2018 por agentes do ICE nas imediações de Rio Grande City (TX), depois de entrar clandestinamente nos EUA. Em 20 de setembro, ele foi transferido para o Centro de Detenções do Condado de Webb em Laredo (TX), onde permaneceu até ser deportado.

O escritório do ICE ERO El Salvador e a força-tarefa da Aliança de Segurança & Cumprimento das Leis (SAFE) proveu informações aos escritórios regionais do ERO que facilitaram na localização e prisão do foragido.