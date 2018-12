ICE deporta 5 foragidos procurados por crimes nos EUA

Todos os cinco foram levados em um voo charter da ICE Air Operations no Aeroporto Intercontinental George Bush em Houston (TX)

Na quinta-feira (29), agentes do Departamento de Operações de Execução e Remoção (ERO) e do Departamento de Imigração & Alfândega (ICE) removeram 5 salvadorenhos indocumentados, que eram procurados em seu país por vários crimes graves, incluindo homicídio com agravantes. José David Umanzor-Hernandez, 26 anos, era procurado por homicídio e associações criminosas; Ever Rafael Roca-Ruiz, 24 anos, era procurado por homicídio com agravantes; Milessa Carolina Cortez-Granados, 22 anos, foi procurada por tentativas de assassinato e organizações terroristas; Pedro Antônio Cruz Rodriguez, 20 anos, era procurado por homicídio, organizações terroristas e privação da liberdade e Kevin Brandon Aragon Luna, 20 anos, era procurado por organizações terroristas.

Todos os 5 foram levados em um voo charter da ICE Air Operations no Aeroporto Intercontinental George Bush em Houston (TX) para o Aeroporto Internacional Monseñor Óscar Arnulfo Romero em San Salvador, El Salvador. Ao chegar a El Salvador, todos os cinco fugitivos foram apresentados à Polícia Nacional Civil (PNC) para serem presos.

Hernandez, Ruiz, Granados e Rodriguez são todos conhecidos membros da brutal gangue de rua MS-13. Todos os cinco indivíduos entraram ilegalmente nos EUA. Hernandez entrou ilegalmente nos EUA em uma data e local desconhecido e foi removido por um juiz de imigração em 10 de setembro. Ruiz entrou ilegalmente nos EUA em 14 de outubro, nas proximidades de Falfurrias, Texas, e foi processada para remoção rápida. Granados entrou ilegalmente nos EUA em 21 de dezembro de 2015 e recebeu ordem de deportação por um juiz de imigração em 26 de outubro de 2018. Ela foi deportada anteriormente em 12 de novembro de 2009. Rodriguez entrou ilegalmente nos EUA em 2 de novembro de 2016, perto de Hidalgo, Texas, e recebeu ordem de deportação por um juiz de imigração em 23 de abril de 2018. Já Luna entrou ilegalmente nos EUA em 14 de setembro de 2018 e foi processado para remoção rápida.

Identificar e remover fugitivos estrangeiros dos EUA é uma prioridade da ICE. O órgão já deportou ou repatriou 226.119 estrangeiros no ano fiscal de 2017. O índice de deportações aumentou quase 10% em relação ao ano fiscal anterior e o número de deportações ocorridas no interior do país aumentou mais de 15 mil em 2017 com relação ao ano fiscal de 2016.