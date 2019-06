ICE deporta foragido procurado por estupro de menina de 7 anos

Arturo Nunez Lopez, de 45 anos, é acusado de ter atacado sexualmente uma menor de idade

Na sexta-feira (7), agentes do Setor de Operações de Remoção & Cumprimento das Leis (ERO) deportaram um foragido procurado por estupro no México. Em 15 de novembro de 2000, o Departamento de Justiça em Sinaloa emitiu uma ordem de prisão contra Artur Lopez Mendez, também conhecido como “El Mocho”, de 45 anos, acusado de estupro. Em 18 de junho de 2018, as autoridades mexicanas notificaram o ERO de Phoenix (AZ) que ele tinha um mandado de prisão emitido tendo como base a acusação de estupro. Arturo é acusado de atacar e estuprar uma menina de 7 anos numa residência, deixando a vítima visivelmente com sinais da agressão, incluindo calças e pernas ensanguentadas.

Arturo foi transferido para a custódia do ICE em 24 de abril de 2019, depois de ter sido detido por agentes da Patrulha da Fronteira (CBP) e condenado por posse de drogas com o objetivo de distribuir maconha. Em 25 de abril, ele recebeu ordem final de deportação.

“O criminosos que tentarem fugir das autoridades de seus países de origem não encontrarão refúgio no Arizona”, disse Albert Carter, diretor do ERO de Phoenix. “O ICE continuará a trabalhar com os nossos parceiros internacionais na busca agressiva por criminosos que ameaçam a segurança pública de nossas comunidades locais”.

Os ICE está focalizado na deportação de ameaças à segurança pública como, por exemplo, criminosos condenados estrangeiros e membros de gangues, assim como indivíduos que burlaram as leis migratórias dos EUA, incluindo aqueles que reentraram clandestinamente no país depois de terem sido deportados e indivíduos com ordem de deportação.