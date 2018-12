ICE deporta foragido suspeito de homicídio

José Froylan Garcia Melendez entrou nos EUA portando um visto H-2 de não imigrante

Na terça-feira (25), um indivíduo procurado por acusações de homicídio no México foi deportado por agentes do Departamento de Operações do Cumprimento das Leis & Remoções (ERO) e do Departamento de Imigração e Alfândega dos EUA (ICE). Em 27 de setembro, José Froylan Garcia Melendez entrou nos EUA portando um visto H-2 de não imigrante. No dia seguinte à entrada, o governo do México notificou ao ICE que ele era suspeito de um duplo homicídio na cidade de Victoria, no estado de Tamaulipas. Em 29 de setembro, agentes especiais da ICE e Investigações de Segurança Nacional (HSI) prenderam Garcia em seu local de trabalho em Weems (VA), por violações de imigração porque ele pretendia permanecer nos EUA e não possuía os documentos necessários para fazê-lo. Em 30 de setembro, as autoridades policiais mexicanas emitiram um mandado de prisão para Garcia formalmente acusando-o de homicídio.

“A cooperação internacional entre os órgãos de segurança permitiu que o HSI rapidamente prendesse este acusado de assassinato que planejava fazer dos EUA o lar dele”, disse Patrick J. Lechleitner, agente especial encarregado da jurisdição do HSI em Washington-DC.

Em 1 de outubro, o ICE enviou a Garcia uma notificação para comparecer ao Tribunal de Imigração. Um juiz de imigração emitiu uma ordem final de remoção para Garcia no dia 20 de novembro e Garcia renunciou o direito dele de apelar.

“Estrangeiros que cometeram crimes em seus países de origem não podem procurar refúgio nos EUA. O ERO garante que os fugitivos estrangeiros sejam removidos a seus países de origem para enfrentar processos judiciais”, disse Russell Hott, diretor do ERO em Washington-DC.

O ICE deportou 226.119 estrangeiros no ano fiscal de 2017. O índice de remoções no ano fiscal de 2017 aumentou em quase 10% em relação ao ano fiscal anterior e o número de remoções internas do ICE aumentou mais de 15 mil em relação ao ano fiscal de 2016. O ICE está focado na remoção de indivíduos que representam ameaça à segurança pública, como estrangeiros criminosos condenados e membros de gangues, assim como indivíduos que violaram as leis de imigração do país, incluindo aqueles que entraram clandestinamente nos EUA após serem removidos ou receberam ordens de deportação emitidas por juízes federais.