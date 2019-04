ICE deporta fugitivo membro de gangue que vivia em CT

José Eduardo Guerrero Romero foi deportado através de um voo charter da ICE Air Operations

Na sexta-feira (5), agentes do Setor de Remoção & Cumprimento das Leis (ERO) e do Departamento de Imigração (ICE) deportaram um fugitivo membro de gangue de rua para El Salvador. O indivíduo residia em Connecticut antes de sua remoção e era procurado pelas autoridades salvadorenhas por várias acusações, incluindo: roubo com agravantes, extorsão, chantagem e afiliação a gangues.

O ERO deportou José Eduardo através de um voo charter da ICE Air Operations e o transferiu para a custódia das autoridades salvadorenhas logo após a aterrissagem no país.

Após a sua detenção em junho de 2018 pela polícia local em Stamford, Connecticut, devido às acusações locais, os agentes do ERO encontraram Romero, em julho de 2018, numa penitenciária em Wethersfield (CT). A busca nos arquivos por nome e data de nascimento conduzida por agentes do ERO resultou na descoberta de que ele tinha um mandado de prisão emitido por autoridades salvadorenhas, identificando-o como membro da organização criminosa “La Maquina” de El Salvador.

“Este caso serve como exemplo claro de como a cooperação efetiva local e federal pode ajudar as comunidades a se protegerem da ameaça de estrangeiros criminosos violentos que buscam se esconder em nossas comunidades”, disse Todd M. Lyons, diretor da ERRO na jurisdição de Boston (MA). “São casos como esse que mostram o quanto é importante o compromisso do ICE em prender e remover criminosos estrangeiros e ajudar a manter as nossas comunidades seguras”.

Depois que o ERO emitiu um comunicado solicitando a custódia de José Eduardo, o Departamento de Correções de Connecticut transferiu-o para a custódia do ERO em novembro de 2018. O ERO iniciou o processo de deportação baseado no fato que ele entrou clandestinamente nos EUA. Em dezembro de 2018, um mandado de prisão foi emitido para Romero por roubo com agravantes, extorsão, chantagem e acusações de afiliação em sua cidade natal, El Salvador. Um juiz federal de imigração emitiu a ordem final de deportação para José Eduardo em fevereiro de 2019, que resultou no processo de remoção.

Desde outubro de 2009, o ERO removeu mais de 1.700 fugitivos estrangeiros dos EUA que eram procurados em seus países de origem por crimes graves, incluindo sequestros, estupros e assassinatos. No ano fiscal de 2018, o ICE removeu ou devolveu 258.085 estrangeiros. As batidas prenderam 158.581 estrangeiros, 90% dos quais tinham condenações criminais, acusações criminais pendentes ou ordens finais de deportação. O número total de detenções representa o aumento de 11% em relação ao ano fiscal de 2017.

O ICE está focado na deportação de indivíduos que representam ameaça à segurança pública, como estrangeiros criminosos condenados e membros de gangues, assim como indivíduos que violaram as leis de imigração dos EUA, incluindo aqueles com ordens finais de deportação ou que entraram clandestinamente nos EUA depois de terem sido deportados.