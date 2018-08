ICE deporta indocumentado procurado por homicídio

Em 12 de maio de 2006, Brian Alejandro Martinez entrou clandestinamente nos EUA através da região de Hidalgo (TX)

Na sexta-feira (10), agentes do Departamento de Imigração (ICE) deportaram Brian Alejandro Martinez, de 32 anos, natural de El Salvador, que era procurado em seu país de origem por homicídio. O foragido, que também utilizava a alcunha “Maximiliano Cornejo”, foi entregue às autoridades salvadorenhas.

Em 12 de maio de 2006, Martinez entrou clandestinamente nos EUA através da região de Hidalgo (TX) e 2 dias depois agentes da Patrulha da Fronteira (BP) o prenderam na cidade de Corpus Christi (TX). Nesse mesmo dia, ele falsamente alegou que era cidadão mexicano, então, as autoridades o permitiram que retornasse voluntariamente ao México. Posteriormente, ele reentrou clandestinamente nos EUA em data e local desconhecido.

Em 2014, Martinez foi preso em West New York em decorrência de várias acusações. Ele foi sentenciado a 253 dias de detenção e multado em US$ 125. Em 14 de novembro de 2014, o foragido foi transferido para a custódia do ICE e enviado à Penitenciária do Condado de Hudson, em Kearny, enquanto aguardava o processo de deportação. Em julho de 2015, ele pagou a fiança e ficou em liberdade condicional.

Em 3 de agosto de 2016, Martinez foi preso em Nova York em decorrência de várias acusações. Em 12 de outubro de 2016, ele detido novamente pelo ICE. Em 23 de julho de 2018, um juiz de imigração emitiu uma ordem de deportação em nome dele.

A sucursal do ICE em El Salvador e a força-tarefa da “Security Alliance for Fugitive Enforcement” (SAFE) proveu informações às autoridades nos EUA para facilitar a prisão do fugitivo. “O histórico migratório desse indivíduo e os antecedentes criminais dele nos EUA, assim como ser procurado por homicídio em seu país natal demonstram que trata-se de um indivíduo perigoso precisava ser retirado das vizinhanças e dos EUA”, disse John Tsoukaris, diretor do ICE em Newark.

Durante o ano fiscal de 2017, o ICE deportou 226.119 estrangeiros. Esse número indica o aumento de quase 10% com relação ao ano fiscal anterior e o índice de deportações ocorridas no interior do país no ano fiscal de 2017 aumentou mais de 15 mil com relação ao período anterior.

Desde que o Presidente Trump assumiu o cargo, o ICE tem focalizado em estrangeiros condenados por crimes, membros de gangues de rua e imigrantes com o status irregular nos EUA, incluindo aqueles que reentraram clandestinamente no país depois de terem recebido ordens de deportação por juízes federais de imigração.