ICE deporta membro de gangue foragido em NJ

Melvin Isaac Martinez Guevara entrou clandestinamente nos EUA em data e local indefinidos

Na sexta-feira (24), agentes do Departamento de Imigração (ICE) deportaram salvadorenho Melvin Isaac Martinez Guevara, de 25 anos, membro da gangue de rua Mara Salvatrucha e procurado no país de origem por conspiração criminosa. A operação também contou com o auxílio do Setor de Operações de Remoção & Cumprimento das Leis (ERO). Ele foi entregue às autoridades locais assim que regressou ao país.

Guevara entre clandestinamente nos EUA em data e local indefinido. Em 10 de junho de 2017, o Departamento de Polícia de Brick Township o prendeu e transferiu para a custódia do ICE/ERO, depois de ser descoberto que ele era procurado em El Salvador. Em 27 de junho de 2018, um juiz de imigração ordenou que Melvin fosse deportado dos EUA.

“Este indivíduo, membro conhecido de gangue assassina Mara Salvatrucha, que entrou no país ilegalmente, já estava sendo procurado em seu país de origem por conspiração criminosa”, disse John Tsoukaris, diretor do ICE na jurisdição em Newark. “Esses homens e mulheres corajosos do ICE removeram novamente mais um criminoso perigoso da comunidade”.

Durante o ano fiscal de 2017, o ICE deportou 226.119 estrangeiros, um aumento de 10% com relação ao período anterior. O número de remoções no ano fiscal de 2017 foi 15 mil a mais que o mesmo período em 2016.

O ICE focaliza nas remoções de ameaças à segurança pública como criminosos estrangeiros, membros de gangues, indivíduos que violaram as leis migratórias, entre outros.