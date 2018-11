ICE deporta Sargento do “Massacre de Santa Bárbara”

Na terça-feira (13), agentes do Departamento de Imigração (ICE) e do Departamento de Remoção & Execução das Leis (ERO) deportaram o peruano Dennis Wilfredo Pacheco Zambrano, de 48 anos. Ele é ex-sargento das Forças Armadas, acusado de participar da tortura, estupro e assassinato de 15 civis na região rural de Santa Bárbara, em 4 de julho de 1991, em seu país de origem. Os homicídios fizeram parte de uma campanha de violência militar contra a população peruana na região, que ocorreu entre 1980 e 2000.

“Esse caso demonstra que os assassinatos de civis inocentes há várias décadas não serão esquecidos”, disse Robert Guadian, diretor do ERO de Dallas (TX). “Os Estados Unidos não tolerará que qualquer pessoa tente usar esse país como esconderijo para seus crimes”.

Agentes especiais do ICE prenderam Dennis em 17 de setembro desse ano na residência dele em San Ângelo (TX). Em 3 de outubro, um juiz de imigração determinou que ele fosse deportado dos EUA. Este caso foi litigiado pelo Conselho Chefe do ICE em Dallas com o apoio do Human Rights Violators & War Crime Centers (HRVWCC), do escritório do Departamento de Cidadania & Serviços Migratórios (USCIS) em Lima.

Desde 2003, o HRVWCC já divulgou mais de 75 mil arquivos de indivíduos de mais de 110 países e impediu que mais de 260 suspeitos de violarem os direitos humanos e criminosos de guerra entrassem nos EUA. O órgão apoiou a deportação de mais de 908 violadores dos direitos humanos e facilitou a remoção de 122 indivíduos. A apoio do HRVWCC levou a prisão de mais de 410 indivíduos envolvidos em violações dos direitos humanos sob vários estatutos. Atualmente, o órgão dá apoio a mais de 135 investigações criminais e monitora mais der 1.750 denúncias e casos de deportação envolvendo violadores dos direitos humanos de 95 países diferentes.