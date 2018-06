ICE descobre 3 crianças sozinhas durante batida em NJ

Uma menina de 6 anos estava em casa com as duas irmãs dela, de 3 anos e 9 meses de idade, enquanto os pais trabalhavam em Hackettstown

Um casal morador na cidade de Hackettstown é acusado de negligência infantil depois que agentes do ICE realizaram uma batida na residência deles e descobriram 3 crianças sozinhas, informou a polícia. Na manhã de quarta-feira (27), os agentes do Departamento de Imigração (ICE) cumpriam um mandado de prisão em nome de Luís Froilan Ortega Calle, de 30 anos, que morou num apartamento na 100 Main Street, detalharam as autoridades.

Os policiais, que estavam auxiliando os agentes do ICE, bateram à porta e uma menina de 6 anos de idade atendeu. Eles descobriram que a criança estava em casa sozinha com as duas irmãs dela, de 3 anos e 9 meses de idade. O apartamento estava bagunçado e sujo, informou a polícia.

Enquanto os agentes e policiais estavam na calçada do prédio, eles viram Luís e Josselyn Eneida de León Garcia, de 26 anos, caminharem em direção a Main Street saindo de uma viela próxima ao Marley’s Gotham Grill. Quando o casal viu os agentes e policiais, eles viraram e correram. Eles foram alcançados e detidos na Sharp Street.

Os policiais descobriram que o casal deixou as filhas deles sozinhas em casa para ir trabalhar, de 11:30 pm na terça-feira (26) à 8:30 pm na quarta-feira (27). Eles foram acusados de negligência infantil em 2º grau. Luís foi detido pelos agentes do ICE e encaminhado à Penitenciária do Condado de Essex, em Newark. Já Josselyn foi enviada à Penitenciária do Condado de Warren.

A Divisão de Proteção & Permanência de Crianças (DCPP) assumiu a custódia das crianças.