ICE detém imigrante preso e deportado duas vezes dos EUA

Ângelo Cruz Salazar foi condenado em 2011 por colocar em risco o bem-estar de um menor de 17 anos

Um imigrante mexicano que já havia sido deportado 2 vezes dos EUA foi detido por agentes do Departamento de Imigração (ICE) e do Departamento do Cumprimento das Leis e Operações de Remoção (ERO). Ângelo Cruz Salazar, de 31 anos, foi condenado em 2011 por colocar em risco o bem-estar de um menor de 17 anos e sentenciado a 9 meses de detenção. Em 1 de março de 2012, um juiz federal de imigração determinou que Salazar fosse deportado dos EUA, o que ocorreu em 13 de março de 2012. Em abril de 2013, ele foi detido por patrulheiros quando tentava entrar clandestinamente nos EUA. Ele foi condenado por tentar reentrar ilegalmente no país depois de ser deportado e sentenciado a 4 meses de prisão. Ele foi deportado ao México pela 2ª vez em 21 de agosto de 2013.

“Os agentes de deportação do ERO em Nova York continuam a focalizar as ações de cumprimento das leis em criminosos. Os predadores condenados representam os riscos mais altos contra as nossas comunidades”, disse Thomas R. Decker, diretor do ERO em Nova York.

“Embora esse réu condenado tenha conseguido atravessar as nossas fronteiras, os agentes de deportação do ICE o localizaram e ele será novamente removido dos Estados Unidos”, acrescentou.

Salazar reentrou nos Estados Unidos através de uma região desconhecida e em data não determinada, depois da segunda deportação. Ele foi preso em 29 de setembro em Nova York e está atualmente sub a custódia do ICE enquanto aguarda o processo de deportação dos Estados Unidos.