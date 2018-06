ICE dobra o número de batidas em locais de trabalho nos EUA

Entre 1 de outubro de 2017 e 4 de maio de 2018, as autoridades migratórias informaram a ocorrência de 3.410 batidas

Há 2 meses, quando os funcionários de um matadouro em Eastern Tennessee iniciavam o dia de trabalho cortando carcaças e preparando carnes para o carregamento, um grupo de agentes federais cercaram as instalações. A operação se tornaria a maior batida migratória no local de trabalho nos EUA na última queda. Com um helicóptero observando do ar, agentes do Departamento de Segurança Nacional (DHS), Departamento de Imigração (ICE) e da Patrulha Rodoviária do Tennessee bloquearam as estradas que levam ao matadouro, antes de prenderem 97 trabalhadores indocumentados. A ação separou chefes de suas famílias e abalou a pequena comunidade rural.

Desde que o Presidente Donald Trump assumiu o cargo, o ICE tem priorizado as batidas migratórias em locais de trabalho. O órgão anunciou que “já” dobrou a ocorrência de batidas entre outubro de 2017 e maio de 2018, ou seja, quadruplicando o índice praticado pela administração anterior. Apesar de o Presidente e as autoridades migratórias elogiarem esses números, as comunidades impactadas pelas batidas são deixadas sozinhas para juntar os cacos. Elas tentam ajudar as famílias que perderam maridos e pais que as sustentavam, apesar do medo disseminado pela perda dos trabalhadores afetem a economia local.

“Um dia você tem a sua família. Você está apenas preocupado como será o dia de trabalho. Então, de repente, tudo acaba e você não tem a mínima ideia do que irá acontecer”, disse Yahel Salazar, de 27 anos, cujo marido, Cristino Ramiro Santana, de 33 anos, um mexicano que imigrou aos EUA há 16 anos foi preso no matadouro Bean Station, no Tennessee. Yahel é beneficiária do programa “Deferred Action for Childhood Arrivals” (DACA), o qual Trump tem tentado cancelar.

Desde a batida em 5 de abril, Salazar teve que trabalhar menos no matadouro onde ela também trabalha para cuidar dos 2 filhos. Ela precisa de mais dinheiro, pois o marido continua detido num centro na Louisiana. “Eu tenho faltado ao trabalho. Eu ainda tenho que levar as crianças ao médico. O meu mais novo, que tem estado doente, já foi à consulta duas vezes (desde que Cristino foi detido)”, relatou ela sobre o menino de 1 ano de idade, que a mãe disse ter um vírus.

Entre 1 de outubro de 2017 e 4 de maio de 2018, o ICE informou que ocorreram 3.410 batidas, as quais resultaram na detenção de 594 indivíduos com antecedentes criminais e 610 prisões razões administrativas. Esse número contrasta com as 1.716 batidas ocorridas no ano fiscal de 2017, quando 139 indivíduos com antecedentes criminais foram presos e 172 detenções administrativas. As batidas têm ocorrido por todo o país, incluindo companhias de limusines em New York City e filiais da rede de lojas 7-Eleven na Califórnia.