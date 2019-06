ICE isola mais de 5 mil imigrantes por exposição à caxumba e catapora

5.200 detidos foram postos em quarentena, incluindo 4.200 por exposição à caxumba e 800 que foram expostos à catapora e 100 foram expostos a ambos

Mais de 5 mil imigrantes detidos pelo Departamento de Imigração (ICE) foram colocados em quarentena após serem expostos à caxumba ou catapora, informou a agência na sexta-feira (14). O ICE detalhou que já foram registrados casos de caxumba ou catapora em 39 centros de detenção de imigrantes; um aumento significativo nos últimos meses.

“A preponderância de evidências aponta para o grande afluxo em nossa fronteira sul sendo, no mínimo, um fator contribuinte e significativo dessas ocorrências”, disse Nathalie Asher, diretora do Setor de Operações & Remoções do ICE, em um comunicado.

A Patrulha da Fronteira (CBP) considerou a onda de imigrantes na fronteira entre os EUA e o México uma “emergência completa” que resultou com que 60 mil crianças ficassem sob a custódia do DHS nos últimos 40 dias.

Os indivíduos que estão em quarentena não têm necessariamente a caxumba, mas pelo menos foram expostos a ela.

Não houve relatos confirmados de caxumba entre os presos do ICE antes de 2018. O primeiro detento relatado com caxumba durante o surto atual apresentou sintomas em 7 de setembro de 2018, relatou a agência.

Existem cerca de 52 mil adultos solteiros sob a custódia do ICE.