Ice manda prender três acusados de estupro

Renê Jimenez, Luís Tenecela, e Emeterio Castelan são acusados de abusar sexualmente de uma mulher bêbada

Três funcionários de um restaurante estão sendo acusados de molestar sexualmente uma mulher que estava fisicamente incapacitada para consentir depois de ingerir grande quantidade de bebida alcóolica, informaram as autoridades. Renê Jimenez, de 29 anos, Luís Tenecela, de 20 anos, e Emeterio Castelan, de 35 anos, todos moradores em East Rutherford, foram acusados de estupro, que teria ocorrido na segunda-feira (5), na mesma cidade, segundo o promotor público do Condado de Bergen, Dennis Calo.

“Depois que ela consumiu uma grande quantidade de álcool a ponto de perder a consciência, os réus sabiam, ou deveriam saber, que ela estava fisicamente incapacitada, mentalmente bloqueada ou mentalmente incapacitada”, segundo a ação judicial.

A mulher telefonou para o serviço de emergência (911) depois do ataque e, então, a polícia contatou os investigadores da Unidade Especial de Vítimas do condado, detalhou Calo. O suposto estupro aconteceu num apartamento localizado na Park Avenue e é compartilhado por 2 dos acusados.

Jimenez, Tenecla e Castelan são acusados de estupro com agravantes com a ajuda de outro réu, estupro com agravante de uma pessoa fisicamente ou mentalmente incapacitada, contato sexual criminoso com agravante contra uma pessoa fisicamente incapacitada. Os três foram presos e sem direito a fiança, na quarta-feira (7).

O Departamento de Imigração (ICE) emitiu ordens de prisão para Jimenez e Castelan, ambos naturais do México, segundo os documentos na penitenciária.