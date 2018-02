ICE não revela detalhes de batidas elogiadas por Trump

As autoridades alegaram que isso poderia pôr os detidos em perigo e comprometer as investigações vigentes

A prisão de diversos indivíduos suspeitos de fazerem parte da gangue de rua MS-13 em Long Island (NY) foi elogiada pelo Presidente Donald Trump, entretanto, o Departamento de Imigração (ICE) evitou divulgar detalhes da operação. As autoridades federais e estaduais recusaram os pedidos da agência de notícias Associated Press de divulgar a informação mais básica, incluindo os nomes dos suspeitos e as acusações que pesam contra eles. As autoridades alegaram que isso poderia pôr os detidos em perigo e comprometer as investigações vigentes.

Em janeiro, Trump mencionou no seu discurso à nação que desde maio de 2017, as autoridades federais prenderam 428 pessoas suspeitas de participarem de gangues de rua, incluindo 220 membros da notória MS-13.

A falta de detalhes básicos sobre as batidas ocorreu depois que grupos de ativistas defensores dos direitos dos imigrantes acusaram o governo de utilizar rumores sem fundamentos de afiliação às gangues para deter pessoas completamente inocentes.