ICE prende 32 estrangeiros condenados por abuso sexual

As batidas em Long Island (NY) duraram 10 dias e terminou na quinta-feira (3)

Durante uma batida migratória, agentes do Departamento de Imigração (ICE) prendeu 32 estrangeiros condenados por abuso sexual em Long Island (NY) para pô-los em processo de deportação. Os indivíduos, com condenações que variam desde abuso sexual à tentativa de estupro, foram detidos durante uma operação de 10 dias que terminou na quinta-feira (3), informaram as autoridades.

A ação foi batizada de “Operation SOAR”, sendo as iniciais da expressão “Sex Offender Alien Removal”.

“Essas operações focalizam os nossos recursos nos criminosos mais contumazes e promovem a segurança pública nas vizinhanças as quais nós trabalhamos e vivemos”, disse Thomas Decker, diretor do ICE em Nova York.

Doze dos detidos estão registrados como predadores sexuais, incluindo um salvadorenho de 24 anos preso por abusar sexualmente de uma menina de 4 anos em Wyandanch, informou o ICE. Um guatemalteco de 36 anos foi preso na quarta-feira (2) em Brentwood devido à condenação por estupro envolvendo uma menina de 13 anos. Um hondurenho de 32 anos condenado por manter relações sexuais com uma adolescente de 15 anos foi detido em Brentwood na terça-feira (1).

Outros indivíduos naturais de El Salvador, Haiti e Trinidad e Tobago condenados por crimes envolvendo crianças também foram presos como resultados de batidas realizadas em Riverhead, Mineola e East Hampton, detalharam as autoridades.

O ICE não divulgou as identidades dos indivíduos presos nas batidas; diferente dos departamentos de polícia quando realizam detenções.