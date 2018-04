ICE prende 34 imigrantes em “casa transitória” no Arizona

O local foi vasculhado depois que o (ICE) recebeu a denúncia sobre “uma casa que abrigava um número grande de indocumentados”

As autoridades migratórias informaram a prisão de 34 pessoas que entraram clandestinamente nos EUA e estavam escondidas numa casa em Phoenix, Arizona. A “casa transitória” era usada como local intermediário onde os traficantes de seres humanos (coiotes) escondiam temporariamente os imigrantes. O local foi vasculhado depois que o Departamento de Imigração (ICE) recebeu a denúncia sobre “uma casa que abrigava um número grande de imigrantes indocumentados”, detalhou a porta-voz Lauren Mack.

Ela acrescentou que o esconderijo e a operação de tráfico de pessoas foram “desbaratados” e que o grupo era formado por 27 guatemaltecos, 5 mexicanos e 2 hondurenhos. Eles foram detidos sob a acusação de burlarem as leis migratórias.

O vídeo feito de um helicóptero de uma emissora local que sobrevoou a casa registrou mais de 30 pessoas sentadas na saída da garagem do imóvel, que está localizado no interior de um condomínio, e que estavam imobilizados com algemas plásticas.

A adolescente Sadia Koloff, 17 anos, que mora no imóvel ao lado, disse ao Arizona Central News que ela e a mãe ficaram “surpresas” com a cena. “Foi de partir o coração ver essas crianças. Eles tinham a minha idade e até mais novos; todos choravam”, relatou a jovem. “Sim, eles entraram aqui ilegalmente, mas me parte o coração porque eu quero que as pessoas tenham uma vida melhor. Eu detesto ver as pessoas sofrendo e ver isso realmente magoa muito”.

Segundo outros vizinhos, os imigrantes foram encaminhados até um ônibus do Departamento de Segurança Nacional (DHS), na noite de sexta-feira (30) por agentes do ICE e do Departamento de Polícia de Phoenix.

Mack detalhou que a investigação ainda está em andamento. A batida ocorreu depois que o Presidente Donald Trump vem encorajando o endurecimento das leis migratórias e a construção de um muro de 2 mil milhas ao longo da fronteira dos EUA com o México. Além disso, ele apoia o combate às “cidades-santuário” como Los Angeles, Nova York e Chicago, as quais prometeram manter confidenciais as informações dos imigrantes indocumentados e não ajudarem o ICE na detenção deles. Ao invés disso, a polícia local focaliza no combate à criminalidade e violência.

Trump deixou aproximadamente 800 mil “Dreamers” no limbo legal em decorrência da batalha contra os congressistas democratas sobre como lidar com o Deferred Action for Childhood Arrivals (DACA). O programa permite que os jovens indocumentados trazidos aos EUA ainda na infância permaneçam no país e trabalhem legalmente.

Em janeiro desse ano, o ICE realizou 100 filiais da rede de lojas de conveniência 7-Eleven por todo o país na busca por trabalhadores indocumentados. A franquia é geralmente administrada e contrata imigrantes, entretanto, é ilegal se os patrões empregarem mão-de-obra que não esteja autorizada a trabalhar nos EUA. O total de 21 pessoas foram presas em 17 estados e em Washington-DC.

“Isso é o que estamos iniciando neste ano e vocês verão cada vez mais a ocorrência dessas inspeções em larga escala; esse é somente o princípio”, disse Derek Benner, diretor do Departamento de Investigações do ICE. “Isso não se limitará a somente companhias grandes ou qualquer setor em particular, grande, médio ou pequeno. Isso irá incluir tudo que nós vemos nas ruas”.