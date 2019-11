ICE prende 4 indocumentados envolvidos no tráfico de drogas

Os agentes federais realizaram uma série de batidas em Massachusetts que resultaram na detenção de 19 imigrantes indocumentados

Agentes do Departamento de Alfândega & Imigração (ICE) realizaram uma série de batidas em Massachusetts que resultaram na prisão de 19 imigrantes indocumentados previamente condenados ou acusados de crimes. Vários deles haviam sido liberados pela polícia local sem que as autoridades migratórias fossem notificadas.

“Essa operação demonstra claramente os esforços contínuos do ICE busca por estrangeiros criminosos que cometeram crimes graves envolvendo drogas e que obviamente representam perigo à segurança pública”, disse Todd Lyons, diretor do ICE na jurisdição de Boston.

Vários dos detidos haviam sido condenados por crimes envolvendo drogas, incluindo a venda de fentanyl e heroína. Um suspeito preso em Brockton (MA) no domingo (3) havia sido condenado 3 vezes por posse de heroína e cocaína, assim como vandalismo. Já outro indivíduo detido na segunda-feira (4) havia sido condenado por posse de cocaína e oxycodone com a intenção de distribuir.

O ICE tem criticado as autoridades de segurança locais que se recusam a acatar os pedidos de detenção emitidos pelo órgão e liberam os detidos sem informar as autoridades migratórias.

“Quando as agências de segurança falham em acatar os pedidos de prisão e liberam criminosos perigosos nas ruas, isso compromete a capacidade do ICE de manter a segurança pública e cumprir sua missão”, informou um comunicado emitido pelo órgão.

No final de outubro, a polícia na Carolina do Norte liberou um pedófilo indocumentado e posteriormente informou que não havia recebido nenhum pedido de detenção da parte do ICE. Quando as autoridades migratórias emitiu o pedido de prisão, o escritório do xerife tinha parado de cooperar com o ICE, exigindo que o órgão enviasse pedidos com a assinatura de juízes.

Vigora na Califórnia a lei conhecida como SB-54, a qual proíbe as autoridades locais de segurança de cooperar com o ICE na prisão de imigrantes. A administração Trump considera a legislação “lei santuário” e a levou à Corte Suprema.

“Como resultado da SB-54, estrangeiros criminosos têm evitado a detenção e deportação que o Congresso determinou e, ao invés disso, retornaram à população, onde eles tendem desproporcionalmente a cometer mais crimes”, alegou a administração Trump numa petição entregue à Corte.