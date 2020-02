ICE prende 75 indocumentados em New York City

Entre os detidos, 45 deles já haviam sido liberados pela polícia local, mesmo tendo ordens de prisão emitidas pelo ICE

Na semana passada, agentes do Departamento de Alfândega e Imigração (ICE) prenderam 75 imigrantes indocumentados em 5 distritos na região republicana de New York City, incluindo Long Island e o Hudson Valley, incluindo muitos deles residindo em Queens (NY). O órgão anunciou as detenções ao mesmo tempo em que criticava a posição de New York City como cidade santuário. O Departamento de Polícia de Nova York (NYPD) não entrega ao ICE os imigrantes presos, em decorrência disso, o órgão alega que a prática expõe a população em risco.

Entre as 75 pessoas detidas, 45 delas já haviam sido liberadas pela polícia local, mesmo tendo ordens de prisão emitidas pelo ICE. Tais ordens pedem a detenção por tempo extra dos estrangeiros para que eles possam ser transferidos de custódia e postos em processo de deportação.

Os agentes do ICE prenderam indivíduos com ordens prévias de detenção em Astória, Flushing, Forest Hills e Whitestone. Em Astória, os agentes prenderam um algeriano de 29 anos que foi libertado pelo Departamento de Correções, após ter sido condenado por “toque forçado”. Em Flushing, os agentes prenderam um colombiano de 52 anos que foi liberado da custódia do NYPD e tinha uma acusação pendente de estupro e abuso sexual.

Em Forest Hills, os agentes do ICE prenderam um filipino de 40 anos, ex-militar e que foi dispensado depois de ter sido condenado conforme o “Uniform Code of Military Justice” por tentativa de ataque sexual de uma criança, tentativa de abuso sexual e tentativa de receber pornografia infantil.

Em Whitestone, os agentes do ICE prenderam um chileno de 50 anos que havia sido condenado por estelionato e 5 anos de liberdade condicional.

“Mais da metade desses presos na última semana foram liberados devido às leis perigosas da cidades santuários”, disse Thomas R. Decker, diretor do ICE do Setor de Operações de Remoção & Cumprimento das Leis (ERO) em Nova York. “Uma vez atrás da outra essas políticas têm provado que elas colocam a política acima da segurança dos residentes na cidade”.

Decker também criticou as reformas recentes nas leis de liberdade condicional, as quais suspenderam as detenções antes das audiências e fianças em dinheiro para a maioria dos delitos e crimes não violentos.

“Entre as leis irresponsáveis das cidades santuários e o irresponsável ‘Bail Reform Act’, as vidas e segurança das pessoas em Nova York estão em perigo”, disse ele. “O ICE/ERO em Nova York continua a focar em estrangeiros criminosos, pois a segurança das pessoas nessa cidade importa mais que a popularidade”.

O ICE foca os recursos para cumprimento das leis em indivíduos que representam perigo à segurança pública e nas fronteiras, entretanto, o órgão não isenta categorias de imigrantes indocumentados, além daqueles sem antecedentes criminais, da deportação.

Críticos do ICE dizem que a política adotada pelo ICE priva as pessoas do processo duplo, além de emitir ordens de prisão em nome de pessoas que cometeram apenas um delito e até centenas de cidadãos dos EUA ao longo dos anos.