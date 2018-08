ICE prende brasileiro acusado de abuso sexual em MA

Hronne de Paulo foi detido após pagar a fiança de US$ 5 mil e concordar em portar um bracelete GPS e se submeter à prisão domiciliar

Na terça-feira (21), o réu Hronne de Paulo compareceu à audiência na Corte Distrital de Somerville, Massachusetts. Ele havia sido preso na semana passada e acusado de abuso sexual de menor e violência doméstica. Durante a audiência preliminar, o juiz determinou que o brasileiro fosse liberado na quarta-feira (22), após pagar a fiança de US$ 5 mil, portasse um bracelete localizador GPS e se submetesse à prisão domiciliar. As informações são do blogger e jornalista Jehozadak Pereira (MundoYes.com).

Na quarta-feira (22), dia em que seria liberado, Hronne foi detido por agentes do Departamento de Imigração (ICE).

. Entenda o caso:

Na manhã de quinta-feira (16), agentes do Departamento de Polícia de Medford, Massachusetts, prenderam Hronne de Paulo, acusado de ter abusado física e sexualmente do próprio filho, de 7 anos. A ordem de prisão foi emitida pelo tribunal de Somerville, na quarta-feira (15). Enquanto aguarda a audiência preliminar, o brasileiro permanece detido e sem direito à fiança. As informações são do jornalista e bloguer Jehozadak Pereira (MundoYes.com).

A mãe do menino teria relatado que, após ter se separado de Hronne há muitos anos, em decorrência de maus tratos, percebeu que a criança sofria abusos físicos e sexuais durante os dias em que passava com o pai. Em abril desse ano, a suspeita ficou mais forte quando ela foi chamada à escola e informada que o filho relatou a professora os abusos que teria sofrido das mãos de quem deveria justamente protege-lo. Os ataques teriam ocorrido durante as visitas frequentes determinadas pelo Departamento de Justiça. A polícia foi acionada e o órgão equivalente ao Juizado de Menores nos EUA (DCF) suspendeu tais visitas durante o período de 2 meses até que as investigações fossem concluídas.

O exame de corpo de delito revelou que o menino apresentava hematomas e feridas em várias partes do corpo. Com o andamento das investigações, a acusação de agressão física contra Hronne foi cancelada, entretanto, a acusação de abuso sexual foi aceita e levada adiante. O juiz do Tribunal Distrital de Somerville ouviu a criança, que relatou os abusos sofridos, e, em consequência disso, foi emitida a ordem de prisão contra Paulo.

A mãe do menino relatou que durante vários anos foi vítima de violência doméstica por parte do marido, provocando a separação do casal. Entretanto, mesmo divorciados, Hronne teria continuado com as ofensas, parando somente quando o caso foi levado ao conhecimento das autoridades.

Após uma audiência semana passada, um juiz passou a guarda total da criança para a mãe e emitiu uma ordem de distância (Restraining Order), com validade de 1 ano, a favor do menino contra o pai. A mãe foi recomendada pelo DCF a solicitar na justiça a guarda unilateral e definitiva do filho.