ICE prende brasileiro inocentado de acusação de estupro

Erik William Silva, de 30 anos, foi inocentado por unanimidade de todas as acusações na Corte Superior do Condado de Norfolk

Após passar 2 anos preso, na tarde de segunda-feira (18), Erik William Silva, de 30 anos, natural de Goiás, morador em Sharon (MA), foi considerado inocente por um grupo de jurados na Corte Superior do Condado de Norfolk. Em 8 de agosto de 2016, o Departamento de Polícia de Sharon postou em sua página no Facebook que o brasileiro estava sendo procurado, pois era acusado de estuprar uma criança com violência, estuprar uma criança 10 anos mais nova, agressão indecente e agressão à uma pessoa com idade mínima de 14 anos. O julgamento começou na terça-feira (12) e o veredito foi lido na segunda-feira (18), inocentando por unanimidade o réu de todas as acusações.

. Detido pela Imigração:

Entretanto, logo após a leitura do veredito na sala de audiências, Erik foi imediatamente detido por agentes do Departamento de Imigração (ICE). Ele teria entrado nos EUA clandestinamente pela fronteira com o México em 2004 e detido por patrulheiros. Na ocasião, apesar de ter somente 16 anos de idade, as autoridades locais o teriam fotografado e colhido as impressões digitais dele. Aproximadamente, 10 anos depois, em 2014, ele teria sido preso por dirigir sem carteira de habilitação em Massachusetts e entregue às autoridades migratórias. Ele foi liberado depois de ter uma audiência no tribunal de imigração agendada para novembro do ano que vem.

. Reação à prisão do brasileiro:

Na página do Departamento de Polícia de Norwood, o internauta Bruce Hill se identificou como padrasto de Silva e postou a seguinte mensagem: “O Erik foi considerado inocente de todas as acusações na Corte Superior de Dedham, em 17 de junho de 2018. Deve ser frisado que nunca houve nenhuma alegação de força e que isso não estava incluído na ordem de prisão ou sequer as acusações de agressão indecente e agressão física. Mesmo que isso tenha sido citado pela Polícia de Sharon. Eu especulo que eles simplesmente quiseram tornar o caso mais incendiário. Investigação longa? Eu imagino se você considera 6 a 7 dias longos”.

O internauta Steve Caparella, postou que foi escolhido para jurado no caso, mas não foi convocado e perguntou a Hill como ele sabia o resultado do julgamento. Então, ele respondeu com a seguinte postagem: “Eu sou o padrasto dele. O julgamento durou desde terça-feira da semana passada e os jurados chegaram ao veredito de não culpado na tarde de segunda-feira”.

. Campanha beneficente:

Na terça-feira (19), Thiago Ramos da Silva, morador em Norwood (MA), iniciou no website GoFundMe.com a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/help-erik-and-family; cujo objetivo é angariar US$ 30 mil para quitar as despesas legais durante o julgamento. Até a tarde de quarta-feira (20) haviam sido arrecadados US$ 200.

“Há 2 anos, o Departamento de Polícia de Sharon, Massachusetts, publicou que o Erik era procurado pelas acusações de estupro de crianças à força, bem como ataque e agressão física de uma criança. A postagem incluiu as duas imagens mostradas. Eles também disseram que achavam que ele poderia fugir do país. Eles disseram que realizaram uma longa investigação. Depois de dois anos na prisão, o Erik foi considerado inocente de todas as acusações pela Suprema Corte do Condado de Norfolk, em 17 de junho de 2018.

Entre outras coisas, embora não houvesse sequer alegações de força, ataque e agressão, a Polícia de Sharon disse que havia. Isso tornou a história mais interessante, suponhamos. Nunca houve uma tentativa de fuga, pois o Erik entrou no tribunal se rendendo para se livrar dessas acusações. Longa investigação citada pela polícia de Sharon? Menos de 6 dias.

A postagem da Polícia de Sharon foi amplamente vista milhares de vezes e publicada por praticamente todos os jornais e estações de TV, além de outros (veículos de comunicação) em todo o país; arruinando a reputação dele. A inocência dele, provavelmente, será pouco divulgada; quiçá seja. Mesmo ele não tendo sido condenado por qualquer crime em qualquer momento e ser considerado inocente de qualquer acusação; a Polícia de Sharon arranjou para que Erik fosse detido por agentes de imigração ainda no tribunal, direto da prisão, enquanto ele era liberado pelo Governo de Massachusetts. A família dele não pôde sequer vê-lo ou abraçá-lo.

O Erik e a família dele agora enfrentam mais de US$ 30 mil em contas legais, portanto, pedimos a sua ajuda neste momento difícil”, postou Thiago Ramos da Silva no GoFundMe.com.