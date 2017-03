ICE prende e libera indocumentado apoiador de Trump

Em 9 de fevereiro, agentes do ICE prenderam Juan Carlos Hernandez Pacheco em casa, quando procuravam outra pessoa

Um imigrante indocumentado, cuja prisão colocou a pequena cidade de West Frankfort (Ill.) no centro do debate nacional sobre a imigração, foi liberado de um centro de detenção do Departamento de Imigração (ICE). Na quarta-feira (1), o mexicano Juan Carlos Hernandez Pacheco foi liberado depois de pagar a fiança de US$ 3 mil, determinada por uma Corte Federal de Imigração em Missouri.

Ele estava preso há 20 dias depois de ser detido por agentes do ICE durante uma batida em busca de outra pessoa. Hernandez permaneceu preso, pois seu histórico acusa 2 casos nos quais foi pego dirigindo intoxicado (DUI) e, portanto, corria o risco de deportação. A prisão provocou revolta em residentes e autoridades municipais; muitos deles apoiadores de Trump. O presidente republicano venceu no condado com mais de 70% do voto.

Aproximadamente, 8 mil pessoas moram em West Frankfort e muitos deles conhecem Hernandez. A comunidade angariou dinheiro para trazer o amigo de volta para casa e junto de sua família depois de quase 3 semanas de detenção. Embora ele seja um imigrante indocumentado, os moradores o consideram um dos seus.

“Antes de tudo, eu acho que devo ser grato”, disse Hernandez, poucas horas depois de sua liberação. “Por todo o apoio”.

Os moradores Tim Grigsby e Mark Williams são amigos dele e o conhecem há mais de 10 anos.

“Ele é um entre 1 milhão, eu acho”, disse Williams. “Se você for citar alguém como modelo, seja os seus próprios filhos ou a si mesmo, eu penso que ele seja esse tipo de pessoa”.

Hernandez tem vivido na região sul de Illinois há quase 20 anos. Em 9 de fevereiro, agentes de imigração o prenderam em casa. Os agentes procuravam outra pessoa, mas descobriram que ele era indocumentado. Num comunicado, o ICE frisou as duas condenações por DUI em 2007. Conforme as novas diretrizes da administração Trump, Hernandez é exatamente o tipo de pessoa que deve ser deportada.

Juan disse que não culpa o presidente. “Ele está protegendo o país”, alegou. “Eu tenho três filhos e uma esposa. Eles são cidadãos americanos. Eu realmente acredito que ele esteja fazendo a coisa certa. Ele está protegendo a minha família”.

“Ele está protegendo a sua família?!”, perguntou Anna Werner, repórter do canal CBS News. “Mesmo depois do que aconteceu com você, você pensa assim?”

“Mas isso não tem nada a ver com ele, eu não acredito nisso. Eu não acredito que ele focalizou em mim. Eu não sou o alvo. Eu não me sinto dessa forma”, respondeu Hernandez, que gerencia um restaurante latino local.

Por enquanto, Juan está em liberdade condicional enquanto sua aplicação para a legalização tramita no sistema migratório. O advogado demonstrou esperança que seu cliente regularize o status, pois a esposa e filhos são cidadãos americanos.