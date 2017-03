ICE prende foragido por roubo em ônibus no Brasil

O catarinense Anderson Hickman é procurado por ter roubado à mira de arma os passageiros de um ônibus de passeios turísticos

Na segunda-feira (6), o Departamento de Imigração (ICE) informou a prisão de Anderson Hickman, de 33 anos, natural de Joinville (SC), procurado no Brasil por assalto à mão armada em um ônibus. O foragido tinha mandado de prisão em aberto e foi localizado e detido em Nova York, onde estava morando. A prisão ocorreu em 24 de fevereiro e fez parte de uma ação que contou com o apoio de agentes do grupo “Removal Operations” (ERO).

Anderson entrou nos EUA com visto de turista em novembro de 2015. No final de outubro de 2016, oficiais do ERO descobriram que ele, agora morando em Nova York, era procurado no Brasil por assalto coletivo à mão armada.

“Nós não que criminosos violentos fujam da lei e busquem refúgio no perímetro de nossas fronteiras”, disse Thomas R. Decker, diretor do ERO em Nova York.

Conforme as autoridades brasileiras, em outubro de 2011, Hickman, em companhia de membros de uma quadrilha, embarcaram em um ônibus de passeios turísticos transportando 33 passageiros e os roubou à mira de arma. Eles fugiram com todo o dinheiro, aparelhos celulares e outros objetos pessoais das vítimas. Quando fugiam Anderson e os comparsas trocaram tiros com a polícia.

Anderson foi preso por agentes do ERO em Long Island City (NY) e atualmente está sob a custódia do ICE sem direito à fiança, enquanto aguarda o processo de deportação.

Ao longo do ano fiscal de 2016, o ICE realizou 240.255 deportações em todos os EUA. Aproximadamente, 92% dos indivíduos deportados possuem antecedentes criminais.