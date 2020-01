ICE prende indocumentado que fugiu de acidente de carro fatal

Jorge Flores Vilalba, de 27 anos, já havia sido anteriormente deportado, mas reentrou clandestinamente nos EUA

Em 30 de dezembro, os agentes do Departamento de Imigração (ICE) prenderam Jorge Flores Villalba, de 27 anos, quando ele saía de uma residência em Haverstraw (NY). Após de ser liberado pela polícia local, ele foi acusado de ter fugido do local de um acidente que resultou na morte de uma mulher de 35 anos na véspera de Natal.

Villalba, natural do México, foi preso pelo Departamento de Polícia de Stony Point Town (NY), em 25 de dezembro, por fugir do atropelamento fatal. Ele foi libertado no mesmo dia sem fiança. Os agentes do ICE foram alertados sobre a prisão dele, depois que suas impressões digitais revelaram que ele havia sido preso pela Patrulha de Fronteira (CBP) em 2008, quando tentou entrar no país clandestinamente e, posteriormente, deportado ao México. Ele voltou a entrar clandestinamente nos EUA em data desconhecida.

“A ICE entende que as pessoas nesta comunidade estão alarmadas com a libertação desse indivíduo, após ter sido preso por um crime desta natureza”, disse o diretor do ICE em Nova York, Thomas Decker. “É exatamente por isso que o ICE e os departamentos policiais locais devem cooperar o máximo possível e não se limitar à maneira como trabalhamos juntos. A criação de leis e políticas que impedem a cooperação entre as agências de segurança apenas para promover agenda política, coloca a segurança do público em perigo. Devido ao trabalho árduo de nossos policiais, fomos capazes de encontrar e prender esse criminoso, mas existem inúmeras outras pessoas que são libertadas sem o conhecimento da ICE, portanto, desperdiçando uma grande quantidade de recursos para efetuar a prisão”.

Villalba permanece sob a custódia da ICE enquanto se aguarda o processo de deportação e a data da próxima audiência no tribunal pelo atropelamento.