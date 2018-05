ICE prende por engano mais de 1 mil cidadãos dos EUA

As autoridades migratórias realizam mais de 100 mil detenções por ano

Uma investigação do jornal Los Angeles Times publicada na sexta-feira (18) revelou que agentes do Departamento de Imigração (ICE) prenderam erroneamente cidadãos norte-americanos. Os números oficiais fornecidos ao periódico indicam que a agência liberou mais de 1.480 pessoas sob custódia desde 2012, após investigar alegações de que os detidos eram cidadãos dos EUA.

A política do ICE exige que uma revisão legal ocorra em até 48 horas se um indivíduo em detenção alegar ser cidadão americano.

O jornal também identificou centenas de casos adicionais em que cidadãos norte-americanos foram forçados a provar sua identidade em tribunais de imigração e, às vezes, passaram meses ou anos detidos. Essas prisões ilegais foram em grande parte devido à bases de dados imprecisas e incompletas, bem como investigações negligentes, de acordo com o Times. O jornal também descobriu que os filhos de imigrantes e cidadãos norte-americanos nascidos fora do país são os mais propensos a serem presos por engano.

O ICE realizam mais de 100 mil detenções por ano.

Matthew Albence, chefe das Operações de Reforço e Remoção (ERO) do ICE, disse em uma declaração ao jornal que investigar reivindicações de cidadania inclui o uso de registros eletrônicos e em papel, além de entrevistas. Ele acrescentou que o ICE atualiza os registros que são considerados imprecisos e que os agentes só prendem indivíduos quando têm causa provável para suspeitar que eles possam estar infringindo as leis de imigração.

“O ICE leva muito a sério todas e quaisquer afirmações de que um indivíduo detido sob sua custódia pode ser um cidadão dos EUA”, disse Albence.

As investigações ocorrem em meio à repressão à imigração clandestina por parte do governo Trump, incluindo as detenções de imigrantes suspeitos pelo ICE de estarem nos EUA ilegalmente.