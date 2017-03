ICE prende réus em Cortes de Nova York

Ativistas temem que a ação das autoridades migratórias nos tribunais faça com que os réus estrangeiros não compareçam às audiências

Quando Floyel Stapleton compareceu à Corte Criminal de Manhattan para uma audiência de rotina, devido a acusação de agressão, ele se surpreendeu ao ser abordado por agentes do Departamento de Imigração (ICE) quando deixava a sala de audiências.

“Eu não sabia que eles estavam lá. Eles estavam à paisana. Eles não tinham crachá e me prenderam quando eu saía da sala de audiências. Eles simplesmente perguntaram o meu nome e me prenderam”, disse Stapleton, de 39 anos, natural da ilha caribenha de Nevis. Ele está detido no centro de detenções do Condado de Hudson. “Eles estão tentando me deportar. Essa situação é terrível”.

A prisão de Stapleton ocorreu em 21 de fevereiro pelas autoridades migratórias durante o debate acirrado se os agentes deveriam ser permitidos agir no interior dos 31 tribunais na cidade. O Presidente Donald Trump prometeu mais rigor no cumprimento das leis migratórias, criando uma atmosfera de medo e insegurança nas comunidades imigrantes e que agora se estende aos tribunais.

O Escritório de Administração das Cortes (OCA) confirmou 2 prisões pelo ICE nas Cortes das cidades desde meados de fevereiro. Os agentes foram vistos nos tribunais em 3 outras ocasiões, interrogando determinados réus ou observando audiências, segundo o órgão.

“O juiz chefe administrativo e outras autoridades na Corte monitoram atentamente a presença de agentes do ICE em nossos tribunais”, disse Lucian Chalfen, porta-voz do OCA, frisando a quantidade pequena de presença “confirmada” do ICE nas instalações judiciais.

“Desde que começamos a monitorar a situação, verificamos cinco interações com os réis nos tribunais de New York City, resultando em duas prisões”, acrescentou.

Os antecedentes criminais de Stapleton reflete a complexidade do assunto. Ele foi condenado diversas vezes por vender drogas e violência doméstica. Ele detalhou que o ICE tentou deportá-lo em 2007, mas o liberou por razões não esclarecidas. A irmã dele disse quer o ama e que a família depende dele. Stapleton imigrou aos EUA aos 13 anos. Ele morou no Harlem com a mãe, que sofre limitações físicas, e ajudava a pagar o aluguel. Ele deixou para trás uma filha de 1 ano, assim como outra filha que deixou de frequentar a Howard University porque não conseguiu pagar as mensalidades.

A irmã de Stapleton, que evitou dar o nome, disse que ligações para advogados têm surtido pouco efeito, pois ela sabe muito pouco sobre o que aconteceu com o irmão. “Eu não tenho nenhuma informação para dar a eles (familiares). Eu não posso dizer a eles porque ele está lá, o que aconteceu”, disse ela. “É amedrontador”.

Os promotores públicos disseram que os índices do OCA não refletem a magnitude do problema. Eles alertaram que alguns clientes imigrantes têm medo de comparecer às audiências como exigido. Os advogados preparam estratégias legais em virtude da presença do ICE.

“Nós também tivemos clientes presos do lado de fora da Corte, nos degraus, nos corredores e quando desciam a rua a caminho do metrô”, disse Lori Zeno, sócia e adminiostradora do Queens Law Associates. “O sistema judiciário nesse país deveria ser neutro”.

Na quinta-feira (23), o réu Luís Mercado conseguiu com sucesso argumentar para a fiança de US$ 3 mil, aconselhado pelo advogado, ao invés de ser liberado. Agentes do ICE esperavam no corredor.