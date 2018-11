ICE procura mais vítimas de falso advogado de imigração 

Federico Garcia Jr. fingia ser advogado de imigração e lesou inúmeros estrangeiros legais e indocumentados

Agentes especiais do Departamento de Alfândega & Imigração (ICE) e do Departamento de Investigações de Segurança Nacional (HSI) estão procurando mais possíveis vítimas de um criminoso condenado 3 vezes. Na quinta-feira (8), Federico Garcia Jr., de 44 anos, assumiu em El Paso (TX) a culpa de ter lesado através de fraude inúmeros estrangeiros legais e indocumentados.

O réu, que já trabalhou para o antigo Serviço de Imigração & Naturalização (INS) e em vários pontos de entrada nos EUA na década de 90, pode ser condenado a até 20 anos numa penitenciária federal, após ter assumido a culpa de ter lesado inúmeros estrangeiros legais e indocumentados. Garcia admitiu que entre novembro de 2015 e maio de 2018, ele apresentou-se fraudulentamente como advogado de imigração e cobrou tarifas das vítimas que buscavam ajuda na aplicação por benefícios migratórios. O réu, que não é advogado licenciado, manteve o esquema sob os nomes comerciais de “Justice International” e “High End Immigrant Resource Center”.

Além disso, Garcia teria encorajado as vítimas a investirem em negócios fraudulentos que supostamente gerariam grandes lucros. Em 1998, ele foi condenado por subornar um funcionário público e sentenciado a 9 anos de detenção. Em 2014, ele foi sentenciado a 2anos e 7 meses de prisão por participar num esquema fraudulento de documentos.

Federico permanece sob a custódia federal e está agendado para ser julgado em El Paso (TX), em 17 de janeiro, após a sua última condenação.

A Força-Tarefa de Combate a Documentos & Benefícios Fraudulentos (DBFTF) do HSI de El Paso investigou o caso. Os promotores públicos Patrícia Aguayo, Debra Kanof e Stephen Garcia, do Distrito Oeste do Texas, são os responsáveis pelo caso.

“Atuando por ganância pura, Federico Garcia Jr. apresentou-se falsamente como capaz de ajudar pessoas desesperadas”, disse o agente especial Jack P. Staton, do HSI de El Paso. “Uma vez que suspeitamos que Garcia também possa ter lesado outras pessoas, nós esperamos que esses indivíduos apareçam”.

Qualquer informação relacionada ao crime pode ser enviada através da linha direta: 1-866-DHS-2ICE (1-866-347-2423 ou online: www.ice.gov/tipline.