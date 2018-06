ICE procura suspeito de tráfico humano e prostituição

Tyler Robert Bachtel é acusado de tráfico sexual por meio de força, ameaças, fraude e coerção

Dois indivíduos, um natural da Geórgia e outro da Califórnia, foram acusados, em 24 de maio, de tráfico sexual e outros crimes relacionados, depois de uma investigação realizada por agentes especiais do Departamento de Imigração (ICE), do Setor de Investigações de Segurança Nacional (HSI) da Filadélfia e a Polícia do Estado da Pensilvânia. Kashamba John, 30 anos, de Atlanta, e Tyler Robert Bachtel, 34 anos, de Montclair, Califórnia, foram acusados de tráfico sexual por meio de força, ameaças, fraude e coerção. Já John foi adicionalmente acusado de transportar uma pessoa para outro estado com a intenção de que ela se envolvesse em prostituição. Bachtel trabalhava como modelo fotográfico e continua foragido.

“As vítimas do tráfico sexual pagam um preço que dura a vida toda”, disse o promotor público William M. McSwain. “Temos que fazer todo o possível para encontrar os infratores e levá-los à justiça”.

As autoridades alertaram que o público em geral não deve tentar prender Bachtel. Qualquer pessoa com informações deve entrar em contato com a polícia local ou com a linha direta do ICE: 1-866-DHS-2-ICE.

Se condenado por tráfico sexual, cada réu enfrenta a pena mínima obrigatória de 15 anos de prisão até a possibilidade de prisão perpétua, o mínimo de 5 anos até liberdade condicional por toda a vida e multa de US$ 250 mil. Além disso, John enfrenta até 10 anos de prisão, bem como até 3 anos de liberdade condicional e multa de US$ 250 mil.

As autoridades frisaram que se trata de acusação, portanto, um réu é considerado inocente até que seja provada a culpa.