ICE quer deportar homem que chantageou mulher com “nudes”

Alfredo Ramos é acusado de extorsão, perseguição e invasão de privacidade

Na terça-feira (17), o réu Alfredo Ramos, de 42 anos, morador em West New York, com pareceu à audiência na Corte de Jersey City. Ele é acusado de ameaçar enviar as fotos de uma mulher nua para os familiares e o novo namorado dela, caso não pagasse o dinheiro que ele alegava a suposta vítima o devia. Além disso, ele também teria ameaçado convocar colegas de gangue de rua se ela não fizesse o pagamento, informaram as autoridades.

Alfredo, residente na Hudson Avenue, compareceu no tribunal onde ouviu as acusações de extorsão, perseguição e invasão de privacidade, conforme a ação judicial. Ele é acusado de enviar mensagens de voz e texto detalhadas ameaçando a mulher e dizendo que era afiliado a uma quadrilha mexicana e, portanto, convocaria alguns comparsas se a vítima o denunciasse à polícia.

Além disso, Ramos é acusado de baixar as fotos da mulher nua do aparelho celular dela para uma “pen flash drive” e ameaçou enviá-las aos familiares e novo namorado dela. Ele participou da audiência preliminar ocorrida na Criminal Justice Reform Court (CJRC) em Jersey City via videoconferência da Penitenciária do Condado de Hudson em Kearny.

Na audiência, o juiz determinou que Ramos fosse liberado para comparecer à segunda audiência, portanto, frisou que o Departamento de Imigração (ICE) emitiu uma ordem de detenção em nome do réu. A ordem detenção o manterá preso.

A ação judicial descreve Alfredo e a mulher como “ex-amigos”.