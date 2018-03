ICE se prepara para deportar veterano da guerra do Afeganistão

O ex-fuzileiro Miguel Perez Jr. lutava há 16 meses contra a deportação dos EUA

Na sexta-feira (23), um veterano portador do Green Card, que serviu dois turnos no Afeganistão, e, posteriormente, foi condenado por posse e tráfico de drogas, iniciou sua jornada ao país de nascimento. Agentes do Departamento de Imigração (ICE) o removeram do centro de detenções Kankakee e o levaram ao Chicago O’Hare International Airport, informou o advogado de defesa dele.

Na noite de quinta-feira (22), Miguel Perez Jr., de 39 anos, disse ao jornal Chicago Tribune que todos os aparatos eletrônicos que ele era obrigado a portar foram desligados. A família dele, acrescentou, já foi informada da deportação iminente.

“Eu não estou indo embora. Eles (autoridades) estão me levando”, comentou. “Eles não me ensinaram a nunca desistir para que agora eu desista”, referindo-se ao treinamento militar que recebeu nas Forças Armadas dos EUA.

A decisão de enviar Miguel de volta ao México, um país em que ele não vive desde os 8 anos de idade, poderá marcar o final da luta de 16 meses para que ele permanecesse nos Estados Unidos. Os apoiadores do veterano de guerra esperam uma decisão de última hora, embora pareça cada vez mais difícil. Entre esses apoiadores está o Senador Federal Tammy Duckworth (D-Ill.), que tentou arduamente manter o ex-fuzileiro no país utilizando uma manobra legal pouco conhecida, cujo objetivo é ajudar indivíduos em situações específicas. Tal manobra ainda está sendo avaliada por um comitê.

Semana passada, a petição de Miguel para adquirir a cidadania retroativa tendo como base o alistamento militar em 2001 foi negada pelas autoridades migratórias. Ele sairia de Illinois de avião na sexta-feira; sem sequer dizer adeus à família dele e portando um pouco mais que uma escova de dente. Na coletiva de imprensa realizada em frente a Lincoln United Methodist Church, em Pilsen (Ill.), o advogado de Perez, Chris Bergin, disse que havia sido informado pelas autoridades no centro de detenções Kankakee que o veterano de guerra estava na lista para ser deportado e que já havia sido retirado das instalações.

“Neste momento, eu diria que ele esteja se aproximando do O’Hare Airport”, disse Bergin aos repórteres. O advogado estava acompanhado de apoiadores e familiares de Miguel. O grupo criticou duramente a decisão de deportar Perez tão rapidamente depois que o pedido dele para a cidadania retroativa foi negado, entretanto, prometeu lutar até que ele seja retornado à família dele.

Em espanhol, os pais do veterano, Miguel e Esperanza Montes Perez, relataram estarem muito tristes, mas prometeram continuar lutando para o retorno do filho aos EUA. “O meu filho lutou numa guerra na qual ele defendeu as pessoas que agora o estão jogando fora como lixo”, disse ela.

Criado em Chicago desde os 8 anos de idade, Perez alistou-se antes dos ataques terroristas de 11 de setembro de 2001 e serviu até 2004. Ele foi enviado ao Afeganistão e lotado no 2º Batalhão e no 3º Grupo de Forças Especiais, nos quais participou de inúmeras missões especiais, detalhou Duckworth. Após o serviço militar, Miguel buscou tratamento no hospital dos Assuntos dos Veteranos, em Maywood (Ill.), onde os médicos o diagnosticaram com stress pós-traumático. Ele deveria retornar ao hospital para mais testes, os quais determinariam se tinha sofrido algum dano cerebral.

Enquanto aguardava a realização dos testes ele reencontrou um amigo que infância que proveu-lhe gratuitamente drogas e álcool. Em 26 de novembro de 2006, em companhia desse amigo, Miguel entregou uma bolsa de laptop contendo cocaína a um detetive à paisana. Na ocasião, ele assumiu a culpa por tráfico de drogas e serviu metade da sentença de 15 anos de prisão. Apesar de ele ter sido condenado por traficar menos de 100 gramas de cocaína, os promotores públicos disseram que ele foi preso por traficar muito mais e teve a redução da sentença depois de assumir a culpa.

Os promotores também destacaram que o veterano foi dispensado das Forças Armadas depois do caso envolvendo drogas. Os problemas de Miguel envolvendo a imigração começaram quando ele foi liberado em setembro de 2016 do Hill Correctional Center em Galesburg. Ao invés de voltar para casa em Chicago, ele foi transferido para a custódia do ICE e enviado a um centro de detenções de imigrantes em Wisconsin que aguardam a deportação. Posteriormente, ele foi transferido para o centro Kankakee.

“Nem por 30 segundos eu fiquei ilegalmente nesse país”, disse Miguel. “Eu fui à guerra por esse país e por amor a esse país. Eu fui dado à luz no México e a vida nos EUA”.