ICE tenta prender indocumentado em sede da prefeitura

Os agentes tomaram conhecimento que o indivíduo tinha uma audiência na Corte Municipal em Middletown (NY)

O prefeito da cidade de Middletown (NY) disse estar ultrajado pela forma como agentes à paisana do Departamento de Imigração (ICE) tentaram prender recentemente um imigrante no interior da sede da prefeitura. Os agentes tomaram conhecimento que o indivíduo tinha uma audiência na Corte Municipal. As autoridades locais informaram que os agentes apareceram sem aviso com um mandado administrativo de busca e perseguiram o imigrante pelos corredores do prédio.

“Isso poderia ter terminado de forma ruim. Essa ação num prédio público prejudica todo o trabalho que nós estamos fazendo há vários anos e provoca o medo novamente”, disse o prefeito de Middletown, Joe DeStefano.

Ele acrescentou que a Prefeitura e o Departamento de Polícia de Middletown têm trabalhado arduamente para conquistar a confiança da comunidade imigrante, sendo 40% dela latina, ao emitir cédulas de identidade (IDs) duas vezes na semana para que eles sintam-se seguros em entrar na sede da Prefeitura. O Deputado Sean Patrick Maloney está pedindo que o incidente seja investigado.

“Essa notícia é altamente alarmante e provocou preocupação considerável na população em Middletown. Eu estou pedindo uma explicação detalhada dos protocolos que regem as operações de detenção do ICE”, disse ele.

Entretanto, nem todo mundo defendeu o indocumentado que conseguiu fugir dos agentes do ICE. “Essas pessoas furaram a fila. Elas chegam aqui, exigem isso e aquilo. Elas são ilegais. Elas estão invadindo a fronteira. Nós não podemos aturar isso”, disse Kevin Collins.

Para dificultar saber quando os indocumentados comparecem para aplicar para os IDs, Joe disse que ele ampliará o horário de atendimento do programa para coincidir com o comercial e também emitirá o documento em eventos privados.