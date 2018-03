ICE usa dados no Facebook para rastrear indocumentados

O Store Communications Act permite que os órgãos de segurança peçam informações sobre dados armazenados por terceiros, incluindo o Facebook

A Cambridge Analytica não é a única entidade a usar em benefício próprio as informações postadas pelos internautas no Facebook. O Departamento de Imigração (ICE) tem utilizado o mesmo recurso para localizar imigrantes suspeitos de estarem irregularmente nos EUA, segundo um artigo publicado pela The Intercept.

O artigo relata um caso no qual o ICE utilizou dados colhidos no Facebook para descobrir quando a conta de uma pessoa em questão é acessada, assim como o endereço de IP (individual do computador) correspondente a cada conexão (login). Os agentes de imigração teriam combinado esses dados com outros utilizados rotineiramente, como registros telefônicos, para descobrir a localização exata.

Além do escândalo envolvendo a Cambridge Analytica e o Facebook, o artigo do The Intercept enfatiza as questões relacionadas à privacidade dos dados armazenados na rede social, embora o uso dessas informações pelo ICE nas investigações não seja ilegal. O The Intercept destacou que o Store Communications Act permite que as autoridades de segurança peçam informações sobre dados armazenados por terceiros, incluindo o Facebook.

O Facebook concordou com a tática, relatando ao The Intercept que “o ICE enviou um processo válido e legal a nós numa investigação que envolvia um pedófilo atuante”, explicando que acatou o pedido “com dados consistentes às nossas informações públicas disponíveis e que foram usados para identificar qualquer violação das leis migratórias”. A rede social acrescentou que “não proveu ao ICE ou a qualquer outro órgão de segurança acesso especial a qualquer dado para ajudar no cumprimento das leis migratórias”.

Além da questão legal, a artigo revela as táticas cada vez mais agressivas adotadas pelo ICE no combate à imigração clandestina para cumprir a agenda da administração Trump. Em setembro de 2017, o ICE trabalhou com a rede de motéis Motel 6 para obter informações dos hóspedes e em janeiro desse ano os agentes de imigração realizaram batidas em dezenas de filiais do 7-Eleven; prendendo 21 pessoas suspeitas de estarem ilegalmente nos EUA.