Idaho avaliará emissão de carteiras de motorista para indocumentados

Jim Guthrie, que tem o apoio da Associação de Laticínios de Idaho, planeja apresentar o projeto de lei entre janeiro e fevereiro

Um senador do estado de Idaho quer que o governo de seu estado permita que imigrantes indocumentados obtenham carteira de motorista, embora o documento não seja válido para a compra de álcool ou votação. Jim Guthrie, um republicano, planeja apresentar o projeto de lei entre janeiro e fevereiro. Ele tem o apoio da Associação de Laticínios de Idaho, informou o site Townhall.com.

“Nós temos estrangeiros sem documentos no país e isso é um fato”, disse Guthrie ao Idaho State Journal. “Até que o governo federal decida abordar a situação dos estrangeiros ilegais, (a legislação proposta) nos dá a oportunidade de maximizar essa força de trabalho enquanto eles estão aqui, porque eles estão aqui de qualquer maneira e dirigem de qualquer forma”.

Segundo a proposta, os imigrantes indocumentados precisariam renovar a carteira de motorista todos os anos e ser aprovados nos mesmos testes de condução a que são submetidos os cidadãos e residentes legais permanentes (green card), detalhou o Townhall.com.

Parte da motivação de Guthrie está na escassez de trabalhadores rurais e caminhoneiros.

“Uma das responsabilidades do Legislativo é atender às necessidades dos eleitores e estou ouvindo uma necessidade muito importante disso por parte dos meus eleitores”, disse Guthrie. “Eu realmente acho que isso ajudará a agricultura e estou atento ao assunto”.

Bob Naerebout, CEO da Dairymen’s Association, disse que essa legislação iria “muito além da agricultura”.

“Eu acho que (a proposta) impacta a sociedade coletivamente”, disse Naerebout, de acordo com Townhall.com. “Francamente, se você dedicar um tempo para analisar (o problema), deve apoiar. Você deve apoiar o fato de que, se tivermos pessoas dirigindo nas estradas, elas deverão ser adequadamente educadas e treinadas para dirigir. Queremos pessoas nas estradas que possuem seguro”.

Recentemente, Nova York aprovou a Lei de Acesso e Privacidade da Carteira de Motorista, a qual permite que qualquer pessoa com mais de 16 anos solicite uma carteira de motorista estadual, independentemente do status migratório nos EUA.

Em janeiro desse ano, New Jersey juntou-se a outros 14 estados que já concedem carteiras de motorista aos imigrantes indocumentados. Aproximadamente 5.3 milhões de imigrantes indocumentados em todos os EUA serão elegíveis para solicitar o documento, conforme o Center for Migration Studies. Os outros estados com essa lei são Califórnia, Connecticut, Nevada, Utah, Colorado, Novo México, Washington, Illinois, Vermont, Maryland, Delaware, Havaí, Oregon e Nova York.