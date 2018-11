Idosa brasileira é furtada em voo de São Paulo à Nova York

Maria Alice Arantes, de 88 anos, trocou de assento na classe executiva e deixou a bolsa sob o assento antigo

Na sexta-feira (2), Maria Alice Arantes, de 88 anos, embarcou na classe executiva, em companhia das 2 filhas, num voo de São Paulo com destino à Nova York. A viagem foi durante a noite, portanto, a maioria dos passageiros dormiu, inclusive a aposentada. Momentos antes da aterrisagem, ela conferiu a bolsa e percebeu que a carteira dela com dinheiro e documentos haviam sido furtados ainda no interior do avião.

A filha da idosa, Maria Carolina Arantes Cecchi, de 57 anos, que também estava no voo, relatou ao jornal O Estado de São Paulo (Estadão) que foram furtados US$ 300, R$ 200, vários cartões de crédito, passaporte com o visto americano e a cédula de identidade de Maria Alice. Os comissários de bordo da companhia aérea Avianca foram comunicados sobre o furto. Eles vasculharam algumas poltronas, mas nada foi encontrado.

Após a aterrissagem, o piloto informou que, conforme as leis americanas, nenhum passageiro no avião poderia ser revistado, ficando as três brasileiras com a tripulação. Maria Carolina detalhou que a polícia americana foi acionada no aeroporto a qual informou-lhes que elas não poderiam ser liberadas para entrar nos EUA sem o passaporte com o visto americano válido da idosa. Felizmente, Maria Alice possui dupla nacionalidade e havia levado, por precaução, o passaporte português dela. Através do programa “Waiver”, os cidadãos portugueses não necessitam de visto para entrar nos EUA e podem permanecer no país durante até 90 dias.

Maria Alice relatou que, logo após a decolagem, o jantar foi servido, e ela, então, tomou remédio para dormir, entretanto, a luz da tela da TV do passageiro sentado à frente dela a incomodava. Então, a idosa chamou a aeromoça, comunicou-lhe o problema e pediu para mudar de assento. Quando mudou, ela preferiu deixar a bolsa onde estava, ou seja, sob o assento. Durante o voo, ela percebeu que dois comissários de bordo dormiram no assento antigo dela.

A idosa caminha com o auxílio de uma bengala, portanto, as filhas dela alugaram uma cadeira de rodas para que ela pudesse circular pela Big Apple. Devido aos problemas de saúde, Maria Alice que essa foi a última viagem que ela fez ao exterior, antes de passar pelo transtorno.

Ainda segundo as brasileiras, a companhia aérea informou-lhes que “objetos pessoais não são de nossa responsabilidade” e acrescentou que mantém contato com a passageira visando “prestar o atendimento necessário e continua à disposição das autoridades para esclarecer o ocorrido o mais rápido possível” e que “todos os procedimentos de segurança foram seguidos durante todo o voo”.

Através de meio eletrônico, o furto foi registrado junto à Polícia Civil de São Paulo e comunicado à Polícia Federal (PF).