Igreja Batista Walnut St. celebra 142 anos

Os cultos de aniversário contarão com a participação do Pastor Girlan, de Danbury (CT), que atuará como preletor

No sábado (29), às 7:30 pm, e domingo (30), às 11:00 am, a Igreja Batista da Walnut Street realizará dois cultos de aniversário de 142 anos da congregação. Os eventos no final de semana contarão com a participação do Pastor Girlan Sérgio Ferreira da Silva, de Danbury (CT), que atuará como preletor.

Originalmente, a Igreja Batista Walnut St. foi fundada no bairro do Ironbound, em Newark, por imigrantes alemães. Ao longo das décadas, a Convenção Batista reconheceu o crescimento da comunidade de língua portuguesa na região. Atualmente, o Pastor Alcione Tadeu dos Santos é o líder religioso da congregação.

A região do Ironbound, que recebeu esse nome por estar cercada por linhas férreas, recebeu ao longo dos séculos diversas correntes migratórias, entre elas, alemães, poloneses, italianos, espanhóis, portugueses, brasileiros, mexicanos e, mais recentemente, equatorianos. A quantidade expressiva de portugueses e equatorianos no bairro fez com que fossem instaladas uma representação consular portuguesa e outra equatoriana nas proximidades da Penn Station.

Em suas atividades semanais, a Igreja oferece programação para crianças, Ministério de mulheres e Ministério de solteiros. Antes do início do culto de comemoração de aniversário no domingo (30), será oferecido um café da manhã, às 10:30 am, aos presentes. O evento é aberto ao público, portanto, todos estão convidados.

Aproximadamente, 90 famílias congregam na Igreja Batista Walnut. A igreja fica localizada na 367 Walnut Street, no bairro do Ironbound, em Newark.