Igreja de Sessions lhe envia carta criticando a separação de famílias

O Procurador Geral é acusado de abuso infantil, imoralidade, discriminação racial e ir contra a doutrina da Igreja Metodista Unida

Na segunda-feira (18), mais de 600 membros da Igreja Metodista Unida assinaram uma carta condenando o Procurador Geral Jeff Sessions pela política da administração Trump de separar pais e filhos na fronteira dos EUA com o México. Na carta, frequentadores da igreja, incluindo o clero e a liderança, acusam Sessions de abuso infantil, imoralidade, discriminação racial e disseminação de doutrinas contrárias aos padrões da doutrina da Igreja Metodista Unida. Eles observam na carta que Jeff é membro da Igreja Metodista Unida de Ashland Place, em Mobile (Ala.).

“Enquanto outros indivíduos estão envolvidos em outras áreas governamentais, o Sr. Sessions, como membro antigo da Metodista Unida, ocupa uma posição tremendamente poderosa, portanto, ele é responsável perante a nós”, diz a carta. “Ele é nosso e nós somos dele. Como denominação dele, nós temos a obrigação ética de falar corajosamente quando um de nossos membros está envolvido em causar danos significativos em assuntos contrários à disciplina no cenário global”.

A carta foi redigida no momento em que o presidente Trump e sua administração enfrentam reações adversas sobre a política de separar famílias migrantes. No início de 2018, o Procurador anunciou a instauração da chamada política de “tolerância zero”. Ele detalhou que o Departamento de Justiça (DOJ) processaria criminalmente todos os adultos que tentassem atravessar ilegalmente a fronteira sul dos EUA. Como resultado, as famílias que cruzaram juntas seriam, em alguns casos, separadas, disse ele.

Trump tem repetidamente culpado os democratas pela política e autoridades do governo afirmaram que apenas o Congresso pode resolver o problema aprovando a reforma da imigração.

Os membros do Congresso apresentaram um projeto de lei para acabar com a prática de separar as famílias e, ao mesmo tempo, encorajaram Trump a interromper unilateralmente as separações.