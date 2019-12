Igreja monta presépio com Jesus, José e Maria “separados por grades”

A administração da Claremont Methodist Church posicionou as estátuas de Jesus, José e Maria em alusão à crise migratória na fronteira dos EUA e México

A Claremont Methodist Church transformou o presépio dela numa mensagem poderosa sobre a separação de famílias na fronteira dos EUA com o México. A administração do templo colocou as estátuas de Jesus, José e Maria separados por cercas, uma alusão teológica sobre a forma com que os EUA têm tratado os solicitantes de asilo e refugiados.

Uma postagem no Facebook da Ministra Sênior Karen Clark Ristine inclui uma fotografia do presépio com a legenda que encoraja os internautas a “prestarem atenção na família refugiada mais conhecida no mundo”.

“Pouco depois do nascimento de Jesus, José e Maria foram forçados a fugir com o bebê de Nazaré ao Egito para escapar do Rei Herodes, um tirano. Eles temiam a perseguição e morte. O que seria se essa família buscasse refúgio em nosso país hoje?” Acrescenta a postagem.

Clark Ristine acrescentou que o prédio da igreja também tem outras estátuas de Jesus, José e Maria, representando a reunião familiar.

O website da igreja inclui postagens sobre o trabalho anterior da congregação com os solicitantes de asilo na fronteira dos EUA. Uma postagem recente informa que a igreja angariou em doações US$ 10 mil para a ONG “Justice for Our Neighbors”, que oferece aconselhamento legal para crianças separadas de seus familiares e detidas. Uma postagem de 2018 também detalha a participação da igreja com outras congregações mexicanas no Border Field State Park.

A postagem da Ministra no Facebook aos poucos se tornou viral, com milhares de postagens elogiando e criticando a ideia da igreja de usar a Natividade para refletir a situação atual na fronteira entre os EUA e México.