Igreja Mount Zion realiza garage sale em Harrison

No sábado (18), das 10 horas da manhã às 5 horas da tarde, os membros da Mount Zion Church realizarão no estacionamento da própria igreja, na 514 N. 5th St., em Harrison, um garage sale. A verba arrecadada será utilizada no apoio às obras missionárias no Haiti, Cuba, Brasil, Portugal, Índia e África, reformas no prédio da igreja, que foi comprado recentemente, e o retiro de mulheres que acontecerá brevemente num hotel fazenda na Pensilvânia.

Em novembro, membros da congregação realizarão uma viagem ao Haiti, onde visitarão num orfanato as crianças vítimas do último terremoto que abalou o país. No local, eles terão a oportunidade de visitar a região, conversar com os menores e compartilhar carinho e calor humano.

“Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho Unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna” – João 3:16.

A congregação é liderada pelo Pastor Ricardo Pereira e anteriormente se reunia em Newark, na Vanderpool St., antes de se mudar para sede própria em Harrison. Os cultos são realizados aos domingos, às 10 horas da manhã, terças-feiras, às 8 horas da noite, quintas-feiras (Culto nos Lares), às 8 horas da noite, e sextas-feiras (Vigílias), às 9:30 da noite.

“Há um Deus apaixonado por você, que se importa com o que você está sentindo, sofrendo e vivendo. Ele entende a linguagem do seu sofrimento e Ele é profundamente apaixonado por você!” Convida o panfleto da igreja.